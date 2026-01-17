Ο Βινίσιους...τα άκουσε από τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα με την Λεβάντε και ο Μπαπέ έσπευσε να τον παρηγορήσει.

Ο Βινίσιους μπήκε στο στόχαστρο των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα κόντρα στη Λεβάντε. Οι οπαδοί των Μερένγκες γιούχαραν όλους του ποδοσφαιριστές ακόμα και τον Πρόεδρο, Φλορεντίνο Πέρεθ αλλά κάθε φορά που ο Βραζιλιάνος ακουμπούσε την μπάλα ξεσπούσαν με ακραίο γιουχάρισμα.

Η Βασίλισσα βρίσκεται στην χειρότερή της κατάσταση με σερί απογοητευτικά αποτελέσματα και αποκλεισμούς, ήττες και την απόλυση του Αλόνσο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες των οπαδών που βλέπουν την ομάδα τους να μην θυμίζει σε τίποτα αυτό που ήταν κάποτε. Το πιο απαιτητικό κοινό δεν χαρίστηκε σε κανέναν κάνοντας έκδηλη την απογοήτευσή τους.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φαίνεται πως ο Βινίσιους είναι εμφανώς στεναχωρημένος με το γιουχάρισμα. Την ώρα που οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο τούνελ ο Μπαπέ σπεύδει να τον παρηγορήσει για να του φτιάξει έστω και λίγο το ηθικό.