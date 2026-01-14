Ο λόγος που ο Τσάμπι Αλόνσο δεν μπορεί να προπονήσει άλλη ομάδα στην Ισπανία φέτος

Η εξήγηση για το γεγονός οτι ο Τσάμπι Αλόνσο θα μείνει μακριά από τους ισπανικούς πάγκους, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η είδηση της απόλυσης του Τσάμπι Αλόνσο από την Ρεάλ Μαδρίτης αποτέλεσε έκπληξη για ένα αρκετό μεγάλο κομμάτι του κόσμου, όμως έφερε στην επιφάνεια και μία λεπτομέρεια την οποία οι περισσότεροι δεν γνώριζαν... Οτι δηλαδή δεν μπορεί να καθίσει στον πάγκο άλλης ισπανικής ομάδας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περόδου.

Και όχι, ο περιορισμός αυτός δεν οφείλεται σε κάποιον όρο που είχε το συμβόλαιό του με την «Βασίλισσα», αλλά στο άρθρο 101 των κανονισμών της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (RFEF), ο οποίος ξεκάθαρα απαγορεύσει σε έναν απολυμένο προπονητή να αναλάβει άλλη ομάδα της χώρας την ίδια σεζόν, είτε πρόκειται για την ίδια κατηγορία, είτε για διαφορετική.

Τι αναφέρει ο κανονισμός

Ο συγκεκριμένος κανονισμός χαρακτηριστικά αναφέρει: «Αν ένας σύλλογος λύσει τη συνεργασία του με έναν προπονητή, βοηθό προπονητή, προπονητή τερματοφυλάκων ή γυμναστή, για οποιονδήποτε λόγο, αφού έχει ήδη δώσει τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, τότε το συγκεκριμένο άτομο δεν μπορεί να εργαστεί σε άλλη ομάδα την ίδια αγωνιστική περίοδο, ούτε ως επαγγελματίας ούτε ως ερασιτέχνης».

Ο συγκεκριμένος περιορισμός συνδέεται άμεσα με έναν δεύτερο κανονισμό, ο οποίος έχει ως στόχο να προστατεύσει τα οικονομικά δικαιώματα των προπονητών. Αν ένας σύλλογος λύσει ένα συμβόλαιο και δεν έχει εξοφλήσει ή εγγυηθεί όλα τα χρήματα που οφείλει, τότε δεν μπορεί να δηλώσει νέο προπονητή. Με απλά λόγια, αν δεν πληρωθεί ο προηγούμενος, δεν επιτρέπεται η πρόσληψη άλλου.

Για συλλόγους της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας υπάρχει μια ιδιαιτερότητα: μπορούν να δηλώσουν νέο προπονητή ακόμη κι αν υπάρχουν οφειλές, όμως αν αυτές δεν τακτοποιηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου, τότε επιβάλλονται σοβαρές κυρώσεις, όπως η αναστολή αδειών προπονητών και δελτίων παικτών.