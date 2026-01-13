Η «μυθική» αποζημίωση που θα λάβει ο Αλόνσο από τον Πέρεθ για την απόλυση του

Η «μυθική» αποζημίωση που θα λάβει ο Αλόνσο από τον Πέρεθ για την απόλυση του

Γιάννης Μπαλαντινάκης
ΤΣΑΜΠΙ ΑΛΟΝΣΟ ΠΕΡΕΘ

bet365

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα λάβει μία γενναία αποζημίωση από τον Φλορεντίνο Πέρεθ, παρά το γεγονός ότι έκατσε μόνο 7 μήνες στο πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το απόγευμα της Δευτέρας (12/01) γνωστοποιήθηκε και επίσημα η απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο από από την Ρεάλ Μαδρίτης μετά από σχεδόν εφτάμιση μήνες παρουσίας στον πάγκο των «μερένχες».

Ο Βάσκος τεχνικός προσελήφθη στα τέλη του περασμένου Μαΐου, μετά την λύση της συνεργασίας των Μαδριλένων με τον Κάρλο Αντσελότι. Και ενώ οι πρώτοι οιωνοί ήταν θετικοί, εν τέλει η θητεία του νεαρού προπονητή στην «βασίλισσα» δεν μακροημέρευσε, εξαιτίας κάποιων άσχημων αποτελεσμάτων, με αποκορύφωμα την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 3-2 στον τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ την Κυριακή (11/01) στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Μπορεί το πέρασμα του Αλόνσο από την Ρεάλ Μαδρίτης να ήταν μικρό, η αποζημίωση που θα λάβει όμως από τον πρόεδρο της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, θα είναι το ακριβώς αντίθετο.

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από τα ισπανικά μέσα ο 44χρόνος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με ετήσιες απολαβες γύρω στα 8-9 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η αποζημίωση του θα ανέρχοταν περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Όμως όπως αναφέρει το ισπανικό δίκτυο «Cope» και ο έγκυρος δημοσιογράφος Μιγκέλ Ντίαζ, υπήρχε μία κρυφή ρήτρα στο συμβόλαιο του Αλόνσο, η οποία σημείωνε χαρακτηριστικά πως: «Σε περίπτωση απόλυσης μέχρι τα μέσα του πρώτου χρόνου της θητείας του, ο Τσάμπι Αλόνσο θα λάβει πληρωμή μόνο για το πρώτο έτος του συμβολαίου του».

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη, ότι το περασμένο καλοκαίρι η διοίκηση της Ρεάλ κατέβαλε στην Λεβερκούζεν αποζημίωση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για να κάνει δικό της τον προπονητή, έτσι η αποχώρηση του τώρα αφήνει ένα κενό στα ταμεία του συλλόγου που αγγίζει τα 23-24 εκατομμύρια ευρώ, ένα υπέρογκο ποσό για μία συνεργασία που διήρκησε μόλις 225 ημέρες.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα