Η «μυθική» αποζημίωση που θα λάβει ο Αλόνσο από τον Πέρεθ για την απόλυση του
Το απόγευμα της Δευτέρας (12/01) γνωστοποιήθηκε και επίσημα η απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο από από την Ρεάλ Μαδρίτης μετά από σχεδόν εφτάμιση μήνες παρουσίας στον πάγκο των «μερένχες».
Ο Βάσκος τεχνικός προσελήφθη στα τέλη του περασμένου Μαΐου, μετά την λύση της συνεργασίας των Μαδριλένων με τον Κάρλο Αντσελότι. Και ενώ οι πρώτοι οιωνοί ήταν θετικοί, εν τέλει η θητεία του νεαρού προπονητή στην «βασίλισσα» δεν μακροημέρευσε, εξαιτίας κάποιων άσχημων αποτελεσμάτων, με αποκορύφωμα την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 3-2 στον τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ την Κυριακή (11/01) στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας.
Μπορεί το πέρασμα του Αλόνσο από την Ρεάλ Μαδρίτης να ήταν μικρό, η αποζημίωση που θα λάβει όμως από τον πρόεδρο της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, θα είναι το ακριβώς αντίθετο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από τα ισπανικά μέσα ο 44χρόνος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με ετήσιες απολαβες γύρω στα 8-9 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η αποζημίωση του θα ανέρχοταν περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
🔚 Xabi Alonso ha finalizado su etapa en el @realmadrid
🎙️ @miguelitocope, en @partidazocope
😱 "El entorno de Xabi nos dice que ha sido un cese, él quería continuar"
🤑 "Si era destituido durante la primera temporada, solo percibe lo del primer año"
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yBqDO1a8sU— El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 12, 2026
Όμως όπως αναφέρει το ισπανικό δίκτυο «Cope» και ο έγκυρος δημοσιογράφος Μιγκέλ Ντίαζ, υπήρχε μία κρυφή ρήτρα στο συμβόλαιο του Αλόνσο, η οποία σημείωνε χαρακτηριστικά πως: «Σε περίπτωση απόλυσης μέχρι τα μέσα του πρώτου χρόνου της θητείας του, ο Τσάμπι Αλόνσο θα λάβει πληρωμή μόνο για το πρώτο έτος του συμβολαίου του».
✒️ "Xabi Alonso firmó tres años de contrato con el Real Madrid, pero está firmado que percibiría solamente..."— COPE (@COPE) January 12, 2026
💥 @miguelitocope da más detalles en @partidazocope sobre la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid y desvela una cláusula específica https://t.co/CMJ2P1NPf5
Αξίζει να σημειωθεί ακόμη, ότι το περασμένο καλοκαίρι η διοίκηση της Ρεάλ κατέβαλε στην Λεβερκούζεν αποζημίωση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για να κάνει δικό της τον προπονητή, έτσι η αποχώρηση του τώρα αφήνει ένα κενό στα ταμεία του συλλόγου που αγγίζει τα 23-24 εκατομμύρια ευρώ, ένα υπέρογκο ποσό για μία συνεργασία που διήρκησε μόλις 225 ημέρες.
