Η Λεβάντε, προτελευταία της βαθμολογίας, έβαλε δύσκολα στην Εσπανιόλ, η οποία περιορίστηκε στο βαθμό της ισοπαλίας με 1-1.

Η Εσπανιόλ δυσκολεύτηκε κόντρα στην έδρα της Λεβάντε και περιορίστηκε στην ισοπαλία με 1-1 χάνοντας την ευκαιρία να αποσπαστεί από τη Μπέτις στο κυνήγι της πέμπτης θέσης.

Στο 53΄ο Ρομέρο επιχείρησε ένα δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα γράφοντας το 1-0. Η απάντηση της Λεβάντε δεν άργησε να έρθει καθώς δύο λεπτά μετά, ο Λοσάδα έφερε το ματς στα ίσια σημαδεύοντας το κέντρο της εστίας. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ανακτήσουν το προβάδισμα αλλά δεν τα κατάφεραν και το σκορ έμεινε αμετάβλητο ως το τέλος της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Μανόλο Γκονθάλεθ τα βρήκε σκούρα κόντρα στην προτελευταία του βαθμολογικού πίνακα χάνοντας πολύτιμους βαθμούς μετά και την ήττα από την Μπαρτσελόνα την προηγούμενη εβδομάδα. Η Εσπανιόλ διατηρείται παρόλα αυτά στην 5η θέση και σε ευρωπαϊκή τροχιά με 34 βαθμούς.