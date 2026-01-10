Η Ρεάλ Σοσιεδάδ έκανε την ανατροπή στις καθυστερήσεις και έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Χετάφε με 2-1.

Η Χετάφε έβαλε δύσκολα στην Ρεάλ Σοσιεδάδ, αλλά οι φιλοξενούμενοι με γκολ στις καθυστερήσεις πήραν την νίκη με 2-1 και επέστρεψαν στις νίκες μετά από δύο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες.

Στο 36' ο Μέντεθ δέχτηκε την μπάλα στο όριο της της περιοχής μετά από ένα κακό διώξιμο του Ιγκλέσιας και εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ που κατέληξε στο «παραθυράκι» της εστίας του Σόρια για το 1-0 των Βάσκων. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι πίεζαν για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης και τελικά το κατάφεραν λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, όταν στο 90΄ ο Χουανμί νίκησε τον Ρεμίρο και διαμόρφωσε το 1-1.

Παρόλα αυτά η Σοσιεδάδ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και στο 90+6' ο Αραμπουρού πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα πανηγυρίζοντας στο τέλος το τρίποντο.