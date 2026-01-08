Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει εκτοξεύσει την αξία του, που είναι περίπου πάνω από 100 εκατομμύρια από την αντίστοιχη του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Το ξεκίνημα του 2026 βρίσκει τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα στην κορυφαία θέση στην λίστα με τους ποδοσφαιριστές με την μεγαλύτερη αξία στην αγορά σύμφωνα με το CIES Football Observatory. Χαρακτηριστικό είναι πως η αξία του ξεπερνάει σχεδόν τα 100 εκατομμύρια από την αυτή του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Το χρυσό παιδί της Μπαρτσελόνα που κάνει τον κόσμο να μιλάει για αυτόν ακόμα κι αν απασχολεί πολλές φορές...αρνητικά κυρίως για την εξωαγωνιστική του συμπεριφορά, φιγουράρει στην σχετική λίστα με ένα νούμερο που ζαλίζει. Αντιθέτως ο Νορβηγός στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στη 2η θέση ενώ το top3 συμπληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπαρτσελόνα συνολικά έχει τρεις δικούς της παίκτες στο top 20, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης τέσσερις. Η Αγγλία έχει έξι παίκτες που αγωνίζονται στα γήπεδα της Premier League, ενώ χαρακτηριστική είναι η απουσία του κάτοχου της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ.

Οι 20 ποδοσφαιριστές με την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αξία

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα) - 343 εκατομμύρια ευρώ

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) - 251,1 εκατ.

Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) - 201,3 εκατ.

Τζουντ Μπέλινγκαμ (Ρεάλ Μαδρίτης) - 153,1 εκατ.

Μάικλ Όλις (Μπάγερν Μονάχου) - 136,9 εκατ.

Φλοριάν Βιρτς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) - 135, 8 εκατ.

Ντεσιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν) - 134,6 εκατ.

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν) - 130,6 εκατ.

Άρντα Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης) - 130,3 εκατ.

Πέδρι Γκονθάλεθ (Μπαρτσελόνα) - 130 εκατ.

Χουλιάν Άλβαρες (Ατλέτικο Μαδρίτης) - 127, 5 εκατ.

Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα) - 125, 9 εκατ.

Ούγκο Εκιτικές (Λίβερπουλ) - 124,1 εκατ.

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους) - 121 εκατ.

Νικ Βόλτεμέιντ (Νιούκαστλ) - 120, 5 εκατ.

Εστεβάο (Τσέλσι) - 118 εκατ.

Κολ Πάλμερ (Τσέλσι) - 115, 8 εκατ.

Πάου Κουβαρσί (Μπαρτσελόνα) - 109, 6 εκατ.

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ) - 109,6 εκατ.

Ντιν Χάουσεν (Ρεάλ Μαδρίτης) - 108, 3 εκατ.