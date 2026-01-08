Ο πρώην τεχνικός της Μπαρτσελόνα, Κίκε Σετιέν, σε πρόσφατες δηλώσεις του αναφέρθηκε στην δικαστική διαμάχη που έχει με ομάδα, εξαιτίας των απλήρωτων οφειλών της.

Ο Κίκε Σετιέν, o άλλοτε τεχνικός της Μπαρτσελόνα, βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τετάρτης (07/01) στην εκπομπή «El Larguero» για να συζητήσει για την θητεία του στους «Μπλαουγκράνα», τις τρέχουσες απόψεις του για την ομάδα, αλλά και τα οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν τον σύλλογο.

Ο προπονητής, ο οποίος βρίσκεται χωρίς ομάδα από τις αρχές Οκτωβρίου, μετά το τέλος της θητείας του στην κινεζική Γκουοάν, δήλωσε σχετικά με τον χρόνο που έκατσε στον πάγκο των Καταλανών ότι: «Δεν μετανιώνω που πήγα στην Μπάρτσα αντί για την Αίγυπτο. Είναι αλήθεια ότι θα ήθελα να ήταν διαφορετικά, δεδομένου του πού βρίσκεται τώρα η Μπάρτσα. Με νέους ανθρώπους, ενθουσιασμένους, γεμάτους ενθουσιασμό και μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Όταν ήμουν εγώ τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, δυστυχώς».

Αναφορικά με τα χρέη του συλλόγου ο Ισπανός προπονητής ανέφερε πως, τουλάχιστον προς εκείνον, πληρώθηκαν όλες οι οφειλές και αντιθέτως άλλη ισπανική ομάδα της LaLiga είναι εκείνη που του χρωστάει ακόμη χρήματα.

«Όλα έχουν τακτοποιηθεί τώρα. Η Μπάρτσα χρειάστηκε 3-4 χρόνια για να με πληρώσει, αλλά τώρα έχουν εκπληρώσει όλες τις πληρωμές που μου χρωστούσαν και δεν μου χρωστάνε τίποτα πια. Τώρα περιμένω τη Βιγιαρεάλ, από την οποία δεν έχω λάβει ακόμα τίποτα, και έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια. Η υπόθεση βρίσκεται στο δικαστήριο».

«Η υπόθεση βρίσκεται στο δικαστήριο. Ο δικαστής έχασε τον φάκελο... και περιμένουμε ενάμιση χρόνο για την απόφαση. Θα δούμε». Τέλος, ο Ισπανός πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένεις να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε τέτοιους συλλόγους. Αυτά συνέβαιναν πριν από 30 ή 40 χρόνια· υποτίθεται ότι είχαν λυθεί πλέον, αλλά τέλος πάντων… Ας ελπίσουμε να διευθετηθεί σύντομα».

Τέλος ο 67χρόνος τεχνικός αναφέρθηκε και στον τωρινό προπονητή της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ και την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει έως τώρα, έστω και με περιορισμένους πόρους.

«Στην Μπαρτσελόνα του Φλικ, οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές. Νομίζω ότι η επιρροή του είναι πολύ μεγάλη. Είναι ένας πολύ απαιτητικός άνθρωπος και η ομάδα έχει αποδεχτεί την προσέγγισή του. Αν και μπορεί να φαίνεται σαν αυτοκτονική ιδέα κατά καιρούς, δίνει στην Μπάρτσα πολύ περισσότερα από όσα παίρνει. Χτίζει μια νεανική ομάδα που θα αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου. Νομίζω ότι είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα και μου αρέσει πολύ να την βλέπω».