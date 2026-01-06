Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και έμεινε εκτός αποστολής από τον ημιτελικό του Super Cup που θα γίνει στη Σαουδική Αραβία την Πέμπτη.

Μεγάλο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης που χάνει τον Κιλιάν Μπαπέ από τον ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης καθώς όπως έγινε γνωστό έμεινε εκτός αποστολής.

Οι μπάλνκος ταξιδεύουν σήμερα στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας για τα ημιτελικά του ισπανικού Super Cup με μια σημαντική απώλεια, αυτή του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος σουπερσταρ τραυματίστηκε στο γόνατο στον αγώνα με τη Σεβίλλη ενώ έχασε και το παιχνίδι κόντρα στη Μπέτις. Ο τραυματισμός του θα του στερήσει και τον ημιτελικό κόντρα στους Ροχιμπλάνκος την Πέμπτη (8/1, 21:00).

Ο Μπαπέ θα συνεχίσει την αποθεραπεία του στη Μαδρίτη και αν οι Μερένγκες ξεπεράσουν το εμπόδιο του Τσόλο Σιμεόνε και προκριθούν στον τελικό θα επανεξεταστεί το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία για τον τελικό. Στα θετικά νέα για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο είναι ότι επιστρέφει στην αποστολή ο Ντιν Χάουσεν.