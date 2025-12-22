Ο Όμπλακ έκανε την επέμβαση της χρονιάς! (vid)

Ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιαν Όμπλακ πραγματοποίησε μία εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση στον χθεσινό αγώνα της ομάδας του εναντίον της Χιρόνα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ταξίδεψε χθες (21/12) στην Καταλονία για να αναμετρηθεί με την Χιρόνα στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε άνετα με 0-3 χάρη στα γκολ των Κόκε, Γκάλαχερ και Γκριεζμάν, στο 13', το 38' και το 90+2' αντίστοιχα.

Το highlight όμως του αγώνα δεν ήταν κάποιο από τα τρία τέρματα των παικτών του Σιμεόνε, αλλά, αντιθέτως, μία επέμβαση που χρειάστηκε να κάνει ο τερματοφύλακας του, Γιαν Όμπλακ.

Πιο συγκεκριμένα, στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Ατλέτικο, η Χιρόνα κερδίζει ένα φάουλ από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου, λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Το φάουλ εκτελέστηκε άψογα από τους γηπεδούχους, με την μπάλα να μην απομακρύνεται εντελώς από την περιοχή και στην επακόλουθη προσπάθεια, έπεσε στον Βίτσελ, ο οποίος σούταρε εξ' επαφής.

Ο Σλοβένος κίπερ, με απίστευτη ταχύτητα, τραβήχτηκε πίσω, άπλωσε το χέρι του και με υπεράνθρωπη προσπάθεια έδιωξε την μπάλα λίγο πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος. Ένα τεχνικό επίτευγμα που, εξαιτίας του βαθμού της δυσκολίας και της ακρίβειας του, θα μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί μία από τις καλύτερες αποκρούσεις του και σίγουρα μία από τις καλύτερες της φετινής σεζόν, έως τώρα τουλάχιστον.

Μέτα και από την χθεσινή τους νίκη, και εκμεταλλευόμενοι την ήττα της Βιγιαρεάλ από την Μπαρτσελόνα, οι ροχιμπλάνκος ανέβηκαν στην τρίτη θέση και τους 37 βαθμούς, ενώ μετά την διακοπή των Χριστουγέννων θα ταξιδέψουν στην Χώρα των Βάσκων και το Σαν Σεμπαστιάν για να αντιμετωπίσουν την Ρεάλ Σοσιεδάδ.