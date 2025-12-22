Η Μπέτις επέστρεψε στις επιτυχίες, διέλυσε με 4-0 τη Χετάφε και βρέθηκε στην πρώτη εξάδα της LaLiga.

Η Μπέτις άφησε στην άκρη τα δυο σερί ματς χωρίς νίκη, επέστρεψε στις επιτυχίες, καθώς επικράτησε 4-0 εντός έδρας της Χετάφε. Οι Ανδαλουσιάνοι ήταν καταιγιστικοί, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό τους και πάτησαν στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας. Αντίθετα, οι Μαδριλένοι υπέστησαν την τέταρτη τους ήττα στα πέντε τελευταία ματς και είδαν τις ευρωπαϊκές θέσεις να απομακρύνονται αισθητά. Η Μπέτις μπήκε δυνατά στο ματς, πίεσε και μόλις στο 16ο λεπτό ο Άντονι μοίρασε στον Ρουιμπάλ για το 1-0. Οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλες ευκαιρίες για γκολ, ωστόσο το δεύτερο τέρμα ήρθε πάλι από τον Ρουιμπάλ στο 49ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα η Μπέτις πέτυχε και τρίτο τέρμα, αυτή τη φορά με τον Φορνάλς. Η Μπέτις ήταν εντυπωσιακή και στο 60' ο Κούτσο Ερνάντες διαμόρφωσε το 4-0. Η Χετάφε θα μπορούσε να μειώσει στις καθυστερήσεις, αλλά ο Μαγιοράλ στο 89' αστόχησε από την άσπρη βούλα.