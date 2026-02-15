Η Μπέτις επικράτησε 2-1 της Μαγιόρκα εκτός έδρας και βρέθηκε στο -4 από την πρώτη τετράδα στη βαθμολογία της La Liga.

Η Μπέτις εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ήττες των Βιγιαρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης και, με το εκτός έδρας 2-1 ενάντια στη Μαγιόρκα, βρέθηκε στο -4 από την πρώτη τετράδα στη βαθμολογία της La Liga.

Οι Βερδιμπλάνκος έβαλαν γερές βάσεις νίκης από νωρίς, με τον Εζαλζουλί να ανοίγει το σκορ με σκαστό σουτ στο 18' και τον Μπακαμπού να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με διαγώνιο σουτ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να μπουν ξανά στο ματς με τρομερή κεφαλιά του Μουρίκι στο 66', με τις δύο ομάδες να έχουν αμφότερες στη συνέχεια καλές στιγμές αλλά το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε.

Λεβάντε-Βαλένθια 0-2

Το βαλενθιάνικο ντέρμπι βάφτηκε λευκό με μια εσάνς μαύρου, καθώς η Βαλένθια επιβλήθηκε 2-0 της Λεβάντε εκτός έδρας και πήρε ώθηση για τη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού. Το ματς κρίθηκε στο δεύτερο μέρος, με τον Ραμαζάνι να ανοίγει το σκορ για τις Νυχτερίδες στο 64' και τον Σαντίκ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα 20 λεπτά αργότερα. Για τους Γκρανότας, η ήττα αυτή αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα προς τη Segunda Division, καθώς παραμένουν προτελευταίοι στη βαθμολογία και στο -7 από τη σωτηρία. Σημειώνεται πως στο φινάλε του αγώνα υπήρξε ένταση, μετά από πανηγυρισμό του Κομέρ με σημαιάκι του κόρνερ ανά χείρας...