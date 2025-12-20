Ο Αργεντίνος τεχνικός υπερασπίστηκε τον προπονητή των Μαδριλένων, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αποψινού ματς (20/12, 22:00).

Απόψε (20/12) στις 22:00 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ο Τσάμπι Αλόνσο δίνει το τελευταίο του ματς στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης για το 2025 και... βλέπουμε. Ο Βάσκος τεχνικός παραμένει υπό αμφισβήτηση στη Μαδρίτη, και σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος απέναντι στη Σεβίλλη, όλα τα ενδεχόμενα θα είναι ανοιχτά αναφορικά με το μέλλον του.

Βέβαια, και η θέση του Ματίας Αλμέιδα δεν είναι η πιο ασφαλής, με τον άλλοτε τεχνικό της ΑΕΚ να καλείται να απαντήσει στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης για τον συνάδελφό του και την κριτική που δέχεται.

Ο «Πελάδο» υπερασπίστηκε τον Αλόνσο, τονίζοντας πως έχει δώσει πολλά στη Ρεάλ, ενώ εξήγησε πως σε τέτοιες καταστάσεις πάντα είναι με την πλευρά των συναδέλφων του. Παράλληλα, έδωσε ευχές για το νέο έτος, ελπίζοντας σε έναν διαφορετικό κόσμο με καλύτερη υγεία και αρμονία.

«Πώς μπορώ να μιλήσω για την κατάστασή του όταν βρίσκονται στη δεύτερη θέση; Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για άλλους», δήλωσε, προσθέτοντας: «Πάντα θα υπερασπίζομαι έναν συνάδελφο, όπου κι αν βρίσκεται. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλός άνθρωπος και έχει δώσει πολλά στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Για το νέο έτος, ελπίζω σε έναν διαφορετικό κόσμο, με καλύτερη υγεία, περισσότερη αρμονία και περισσότερη ενσυναίσθηση. Είμαι ευγνώμων που έχω δουλειά και που γνωρίζω ανθρώπους από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό με εμπλουτίζει ως άνθρωπο».