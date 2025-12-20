Βαλένθια και Μαγιόρκα έμειναν στο 1-1 στην μεταξύ τους κόντρα στο «Μεστάγια» κι αμφότερες απέτυχαν να απομακρυνθούν αισθητά από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Στο 1-1 κόλλησαν Βαλένθια και Μαγιόρκα στην μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Μεστάγια», αποτυγχάνοντας να κάνουν άλμα μακριά από την επικίνδυνη ζώνη στη La Liga. Οι Νησιώτες πάντως ήταν εκείνοι ευτύχησαν να προηγηθούν με γκολ του Σάμου Κόστα στο 23΄, όμως η Βαλένθια κατάφερε να ισορροπήσει κι έφτασε στην ισοφάριση με τον Ούγκο Ντούρο στο 52΄. Καμία ωστόσο εκ των δυο δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά μέχρι το φινάλε, με τη Μαγιόρκα να μένει απλώς στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη και τη Βαλένθια ακόμα πιο κοντά στον... πόντο από την 16η θέση.