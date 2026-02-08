Το γκολ αλά... Μέσι του Αλβάρο Καρέρας κι ακόμα ένα από τον Κιλιάν Μπαπέ έκριναν τη νίκη της Ρεάλ με 2-0 επί της Βαλένθια που την έστειλε ξανά στο -1 από τη Μπαρτσελόνα.

Μπορεί να μην εντυπωσίασε, αλλά σε τέτοιες έδρες το τρίποντο αρκεί για να φέρει χαμόγελα. Η Ρεάλ απειλήθηκε ελάχιστα στο «Μεστάγια» και μπορεί αν μην... τρόμαξε με το παραγωγικό της αποτύπωμα, όμως δυο στιγμές ήταν αρκετές για να της φέρουν τους τρεις βαθμούς. Η γκολάρα του Αλβάρο Καρέρας που ντύθηκε... Μέσι και ο συνήθης ύποπτος, Κιλιάν Μπαπέ, υπέγραψαν το διπλό με 2-0 στην έδρα της Βαλένθια που συνεχίζει να βουλιάζει κι έστειλαν τους Μαδριλένους ξανά στο -1 από την κορυφή της La Liga.

Το ουδέτερο μάτι πάντως δεν... εντυπωσιάστηκε από το θέαμα στο «Μεστάγια». Έπρεπε να περάσει ένα τέταρτο για να ανέβει ο ρυθμός, όταν η Ρεάλ άγγιξε το γκολ δις με διαφορά μερικών δευτερολέπτων. Αρχικά στο 18΄το σουτ του Γκιουλέρ κόντραρε και πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι, ενώ στιγμές αργότερα ο Ντιμιτριέφσκι εξουδετέρωσε με τα πόδια το δυνατό σουτ του Μπαπέ για να κρατήσει το μηδέν. Δέκα λεπτά αργότερα ο γκολκίπερ της Βαλένθια είχε παρόμοια απάντηση στο πλασέ του Χιμένεθ από κοντινή απόσταση στην κορυφαία ευκαιρία ενός πρώτου μέρους που δεν κατάφερε να συγκινήσει...

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε δραστικά στο δεύτερο μέρος, με τη Ρεάλ να έχει κυρίως τον έλεγχο αλλά να μην φαίνεται απειλητική. Κι αφού η ομαδική δουλειά δεν απέδιδε καρπούς, ο Αλβάρο Καρέρας το πήρε... πάνω του με μια ατομική προσπάθεια. Αφού υποδέχθηκε τη μπάλα από τα αριστερά, ελίχθηκε ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους στην περιοχή κι εκτέλεσε στην κλειστή γωνία του Ντιμιτριέφσκι για να ανοίξει το σκορ με ένα υπέροχο γκολ στο 65'.

Το προβάδισμα των Μερένγκες θορύβησε τη Βαλένθια, η οποία ρίσκαρε στα επόμενα λεπτά και άγγιξε την ισοφάριση στη μοναδική της ευκαιρία στον αγώνα, όταν η προβολή του Μπελτράν σταμάτησε στο δοκάρι (71΄). Η πίεση που προσπάθησε να εφαρμόσει άφησε χώρους στο δικό της μισό, με τη Ρεάλ να κλειδώνει το ματς στις καθυστερήσεις. Αφού πρώτα οι Μπραΐμ Ντίαθ και Μπαπέ αστόχησαν από θέση βολής, το δεύτερο γκολ ήρθε με υπομονή κι επιμονή στις καθυστερήσεις, όταν οι δυο τους συνδυάστηκαν στο 90΄+1΄με τον Γάλλο να πλασάρει στο τετ-α-τετ για να σφραγίσει το τρίποντο.

Βαλένθια (Κάρλος Κορμπεράν): Ντιμιτριέφσκι, Νούνιες (73΄Κορέια), Κομέρτ, Κοπέτε, Γκαγιά, Νταντζούμα, Ριόχα (81΄Ραμαζάνι), Πεπέλου (72΄Ροντρίγκες), Ούγκρινιτς (81΄Γκέρα), Μπελτράν (82΄Σαντίκ), Ντούρο

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελόα): Κουρτουά, Χιμένεθ (76΄Αλεξάντερ-Άρνολντ), Ασένθιο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ (82΄Μασταντουόνο), Γκονζάλο Γκαρθία (76΄Μπραΐμ Ντίαθ), Μπαπέ

