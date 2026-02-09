Κορμπεράν: Ο Ντανζούμα τον υπερασπίστηκε, παρά το αρνητικό σερί της Βαλένθια

Μανώλης Μακρόπουλος
Κορμπεράν

Ποδοσφαιριστής της Βαλένθια υπερασπίστηκε τον Κάρλος Κορμπεράν, παρά την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι «Νυχτερίδες».

Ακόμη μια ήττα, την 3η μέσα σε μια εβδομάδα υπέστη το βράδυ της Κυριακής (8/2) η Βαλένθια, που είδε τη Ρεάλ Μαδρίτης να φεύγει με το 0-2 από το «Μεστάγια».

Η ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν μετά τον αποκλεισμό από το Κόπα Ντελ Ρέι, παρέμεινε στα χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα της La Liga, μόλις στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού (23β., 17η θέση).

Πλέον, ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού νιώθει για τα καλά την πίεση στις πλάτες του, ωστόσο λαμβάνει στήριξης των ποδοσφαιριστών του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ντανζούμα, με τον Γάλλο winger να εξηγεί σε δηλώσεις του πως ο Κορμπεράν σχεδόν δεν... κοιμάται από την δουλειά, και δίνει ακόμη και τη ζωή του για τη Βαλένθια.

 

«Βλέπω τι κάνουμε κάθε μέρα, στην προπόνηση. Βλέπω ότι ο Κορμπεράν δεν κοιμάται, δίνει τα πάντα για τον σύλλογο. Προσωπικά, έχω πολλές ατομικές συναντήσεις μαζί του και μπορείτε να δείτε ότι ο στόχος του προπονητή είναι να επιστρέψει ο σύλλογος εκεί που ανήκει.

Έχω μεγάλη πίστη στον Κορμπεράν, και η ομάδα επίσης. Τα δίνει όλα για τον σύλλογο και τους παίκτες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γάλλος.

     

