Η Ένωση Ισπανών Διαιτητών απάντησε στα σχόλια του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, για τη διαιτησία, τον οποίο κατηγόρησε για ζημιές στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Νέα τριβή ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τους διαιτητές του ισπανικού ποδοσφαίρου αναδύθηκε στην επιφάνεια τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη φορά θρυαλλίδα πίσω από το... γαϊτανάκι εξελίξεων που ακολούθησε ήταν ο μη καταλογισμός πέναλτι σε βάρος της Αλαβές για κλωτσιά στο καλάμι του Βινίσιους μέσα στην περιοχή.

Ρέφερι και VAR δεν είδαν παράβαση, προκαλώντας τον σχολιασμού του προέδρου των Μερένγκες, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος σε πρόσφατη εκδήλωση τόνισε μεταξύ άλλων πως «ο VAR που ήταν στον αγώνα μας είχε απειλήσει, παραμονές του τελικού στο Copa Del Rey απέναντι στη Μπαρτσελόνα», αναφερόμενος στον Γκονζάλες Φουέρτες.

Τα λόγια του Πέρεθ προκάλεσαν την αντίδραση της Ένωσης Ισπανών Διαιτητών, η οποία καταδίκασε τις δηλώσεις του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης και τις απόρριψε ως συκοφαντικές και ζημιογόνες ως προ τη φήμη του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ισπανών Διαιτητών

«Η Ισπανική Ένωση Διαιτητών Ποδοσφαίρου (AESAF) εκφράζει την απόλυτη απόρριψή της στις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, κ. Φλορεντίνο Πέρεθ, λόγω της σοβαρής ζημιάς που προκαλούν αυτού του είδους οι δηλώσεις στο κύρος της διαιτητικής κοινότητας και στο ισπανικό ποδόσφαιρο συνολικά.

Η ισπανική διαιτητική κοινότητα ενεργεί με ανεξαρτησία, αυστηρότητα και επαγγελματισμό και δεν αποτελεί μέρος κανενός σχεδίου ή σύμπραξης με συμφέροντα συλλόγων ή διοικητικών παραγόντων.

Στη λεγόμενη «Υπόθεση Νεγκρέιρα», κανένας διαιτητής δεν έχει ερευνηθεί ή κατηγορηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε κατηγορίες περί διαφθοράς εις βάρος των διαιτητών.

Οι γενικευμένες κατηγορίες κατά των διαιτητών πλήττουν άδικα τη φήμη επαγγελματιών που ασκούν το έργο τους υπό μέγιστη πίεση και συνεχή δημόσιο έλεγχο, καθώς και την ακεραιότητα της ίδιας της διοργάνωσης.

Κατανοούμε ότι η διαιτησία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αιτιολόγηση αγωνιστικών αποτελεσμάτων. Το ποδόσφαιρο κερδίζεται και χάνεται εντός αγωνιστικού χώρου.

Η AESAF εκφράζει την πλήρη στήριξή της στον συνάδελφο Πάμπλο Γκονθάλεθ Φουέρτες και σε όλους τους διαιτητές της Ισπανίας, των οποίων το επαγγελματικό και προσωπικό έργο αξίζει θεσμικό και κοινωνικό σεβασμό. Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια στοχοποίησης ή δημόσιας απονομιμοποίησης διαιτητών χωρίς τεκμηρίωση.

Θέλουμε να δηλώσουμε ρητά ότι η κατηγορία περί «απειλών» κατά τη συνέντευξη Τύπου του Τελικού Κυπέλλου Ισπανίας της σεζόν 2024-25 δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αποτελεί, τουλάχιστον, ανακριβή ισχυρισμό.

Η AESAF προειδοποιεί ότι κάθε δημόσια δήλωση από πρόσωπα με επιρροή έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποδοσφαιρική κουλτούρα και στη διαιτησία και οδηγεί —άμεσα ή έμμεσα— σε περιστατικά βίας και επιθέσεων κατά διαιτητών σε όλα τα επίπεδα.

Η AESAF διατηρεί εδώ και μήνες έναν ανοιχτό, δεκτικό και εποικοδομητικό διάλογο με εκπροσώπους επαγγελματικών συλλόγων, με στόχο τη βελτίωση της διοργάνωσης μέσω της αμεροληψίας της διαιτησίας.

Η Ισπανική Ένωση Διαιτητών επαναλαμβάνει ότι η διαιτησία αποτελεί θεμελιώδη εγγύηση αμεροληψίας και δικαιοσύνης στις διοργανώσεις. Η γενικευμένη σύνδεση των διαιτητών με υποτιθέμενα σκάνδαλα, χωρίς δικαστική τεκμηρίωση ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο σύστημα και βλάπτει το ισπανικό ποδόσφαιρο συνολικά.

Διευκρινίζουμε ότι οι δηλώσεις των διαιτητών στη συνέντευξη Τύπου μετά τον Τελικό Κυπέλλου Ισπανίας 2024-25 είχαν ως στόχο να αναδείξουν το γεγονός ότι η βία κατά των διαιτητών και των οικογενειών τους, σε όλα τα επίπεδα του ισπανικού ποδοσφαίρου, έχει φτάσει σε απαράδεκτα επίπεδα και ότι, μεταξύ άλλων λόγων, αυτό οδήγησε στη δημιουργία αυτής της Ένωσης. Σε καμία περίπτωση, όπως προκύπτει ξεκάθαρα από το οπτικό υλικό, δεν υπήρξε οποιαδήποτε απειλή κατά οποιουδήποτε συλλόγου, σε αντίθεση με όσα επιχειρεί να υποστηρίξει η Ρεάλ Μαδρίτης».