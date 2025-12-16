Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, απάντησε σε αιχμηρό τόνο στις δηλώσεις που έκανε Φλορεντίνο Πέρεθ σχετικά με την υπόθεση Νεγκρέιρα και την νομική διαδικασία της.

Χθες (15/12) πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου παρευρέθηκαν οι παίκτες μετά των συντρόφων τους, το τεχνικό επιτελείο, αλλά και οι άνθρωποι της διοίκησης του συλλόγου.

Παρών στη συγκέντρωση ήταν φυσικά και ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος μάλιστα έκανε δηλώσεις στα ΜΜΕ και μίλησε για την περιβόητη υπόθεση Νεγκρέιρα που εμφανίστηκε ξανά στο προσκήνιο, κατηγορώντας ανοιχτά την Μπαρτσελόνα για διαφθορά, και την ίδια την λίγκα για «παθητικότητα» και αδιαφορία.

Οι δηλώσεις αυτές του Πέρεθ δεν έμειναν αναπάντητες, με τον πρόεδρο της LaLiga, Χαβιέ Τέμπας, να απαντάει στον ισχυρό άνδρα των «μερένχες» μέσω μιας αρκετά «αιχμηρής» ανάρτησης του, στο προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τέμπας:

Μην τους αφήσετε να σας διαστρεβλώσουν την ιστορία, κύριε Πρόεδρε.

Σε μια νομική διαδικασία, η παρέμβαση δεν γίνεται κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου μέρους, αλλά σύμφωνα με τη νόμιμη σειρά εμφάνισης στη διαδικασία. Η σειρά ήταν σαφής και κατηγορηματική:

Ο εισαγγελέας,

Ο δικηγόρος του Εστράδα Φερνάντεζ,

LaLiga (αν και εμείς ενεργήσαμε πρώτοι στην Εισαγγελία),

Και τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία εμφανίστηκε τελευταία.

Δεν θυμάστε γιατί ήσασταν τελευταίος; Παθητικότητα, λοιπόν. Παρεμπιπτόντως, ο εισαγγελέας έθεσε 19 ερωτήσεις, ο δικηγόρος του Εστράδα 2, πριν από αυτήν που έθεσε ο δικηγόρος της LaLiga. Και αξίζει να τονιστεί ότι οι ερωτήσεις που προσπάθησε να θέσει η Ρεάλ Μαδρίτης στη συνέχεια είχαν ήδη απαντηθεί από τον Λουίς Ενρίκε και τον Βαλβέρδε.

Το να μιλάμε για «παθητικότητα» σε αυτό το πλαίσιο όχι μόνο δείχνει περιφρόνηση για τη νομική διαδικασία, αλλά προσβάλλει και τη νοημοσύνη οποιουδήποτε γνωρίζει πώς λειτουργεί ένα δικαστήριο.

Αυτό δεν είναι αγανάκτηση: είναι θέατρο. Η LaLiga σέβεται τις διαδικασίες, ενεργεί όταν πρέπει και δεν κατασκευάζει αφηγήσεις. Άλλοι, δυστυχώς, το κάνουν.