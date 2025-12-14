Με το γκολ του Ραφίνια απέναντι στην Οσασούνα, η Μπαρτσελόνα έφτασε τα 37 σερί ματς που σκοράρει στη La Liga, ισοφαρίζοντας το δεύτερο καλύτερο σερί στην ιστορία της.

Η Μπαρτσελόνα δυσκολεύτηκε αρκετά να «ξεκλειδώσει» την άμυνα της Οσασούνα στο νέο «Καμπ Νόου», όμως τη λύση έδωσε τελικά ο Ραφίνια στο 70ό λεπτό του ματς. Ο Βραζιλιάνος με ένα δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής νίκησε τον Σέρχιο Ερέρα και χάρισε στους Μπλαουγκράνα το γκολ που έψαχναν για το 1-0. Αυτό το τέρμα όμως είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς επέκτεινε το σερί σκοραρίσματος της ομάδας του Χάνσι Φλικ στη La Liga στους 37 σερί αγώνες, ισοφαρίζοντας το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου!

Με το γκολ του Βραζιλιάνου, η Μπαρτσελόνα έφτασε το αντίστοιχο επίτευγμα της ομάδας του Ερνέστο Βαλβέρδε, η οποία από τον Φεβρουάριο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2019 είχε σκοράρει επίσης σε 37 διαδοχικά ματς του ισπανικού πρωταθλήματος. Το απόλυτο ρεκόρ παραμένει μακριά, καθώς οι Καταλανοί είχαν σκοράρει σε 63 συνεχόμενα παιχνίδια από τον Φεβρουάριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2013, σε μια περίοδο που πέρασαν από τον πάγκο τουτς οι Πεπ Γκουαρδιόλα, Τίτο Βιλανόβα, Τζόρντι Ρούρα και Τάτα Μαρτίνο.

Το σερί της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε στις 21 Δεκεμβρίου 2024, όταν ο Πέδρι άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, σε ένα ματς που τελικά χάθηκε με τελικό σκορ 2-1, μία εβδομάδα μετά την ήττα-έκπληξη 1-0 από τη Λεγανές. Μέσα σε σχεδόν 12 μήνες, η ομάδα του Γερμανού κόουτς έχει πετύχει 101 γκολ σε 37 αγώνες, με μέσο όρο 2,72 γκολ ανά παιχνίδι, ενώ συνολικά στην εποχή Φλικ οι Καταλανοί έχουν 240 γκολ σε 83 παιχνίδια.