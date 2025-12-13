Η Λεβερκούζεν καθάρισε μέσα σε ένα τετράλεπτο το ματς κόντρα στην Κολωνία (2-0), επέστρεψε στις νίκες και γερά στη μάχη για την έξοδο στο Champions League.

Ένα εξάλεπτο αρκούσε για να βγάλει τη Λεβερκούζεν από τα... δύσκολα. Οι Ασπιρίνες για ένα ημίχρονο είχαν μπλοκάρει απέναντι στην Κολωνία, απειλούνταν με τρίτη σερί απώλεια στη Bundesliga, αλλά βρήκα τα γκολ της νίκης μέσα σε ένα εκρηκτικό εξάλεπτο και με το 2-0 απέναντι στην Κολωνία βρέθηκαν ξανά στην πρώτη τετράδα του γερμανικού πρωταθλήματος. Έπειτα από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, τη λύση έδωσε η έμπνευση του Τεριέ, ο οποίος με ασύλληπτο... scorpion kick έγραψε το 1-0 στο 66΄. Έξι λεπτά αργότερα πήρε τη σκυτάλη ο Άντριχ για να σφραγίσει το τρίποντο που επανέφερε τις Ασπιρίνες στις ράγες που οδηγούν στην έξοδο στο Champions League.