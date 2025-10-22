Ο Άγγλος εξτρέμ ήταν καταλυτικός με 2 γκολ και το κερδισμένο πέναλτι για το 3-1, με τα αγγλικά μέσα να τον αποθεώνουν και παράλληλα να μη χάνουν ευκαιρία για... πικάρισμα στη Γιουνάιτεντ.

Μπορεί να μην πήρε το βραβείο του MVP, το οποίο κατέληξε στα χέρια του Φερμίν Λόπες που πέτυχε χατ-τρικ, ωστόσο η εμφάνιση του Μάρκους Ράσφορντ στο 6-1 απέναντι στον Ολυμπιακό το βράδυ της Τρίτης (21/10), δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Άγγλος winger ήταν άκρως επιδραστικός στην ευρεία, όπως εξελίχθηκε, επικράτηση της Μπαρτσελόνα απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδας, καθώς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δις, ενώ είχε και το κερδισμένο πέναλτι από τον Τζολάκη, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Γιαμάλ για το καθοριστικό εκείνη τη στιγμή, 3-1.

Έφτασε έτσι τα 4 γκολ (συν 2 ασίστ) σε 3 παιχνίδια Champions League, ενώ έχει ακόμη συμμετοχή σε 5 γκολ των Καταλανών (1 γκολ, 4 ασίστ) σε επίπεδο La Liga. Δικαίως λοιπόν ο 27χρονος δέχθηκε την... αποθέωση από τα αγγλικά μέσα, με την Daily Mail συγκεκριμένα να τονίζει πως ο ίδιος ευχαριστιέται ξανά το παιχνίδι και προσφέρει στους Ισπανούς φρεσκάδα και ιδέες στην επίθεση.

Φυσικά, δεν έλειψε και το... πικάρισμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που τον παραχώρησε δανεικό στους «μπλαουγκράνα» και τον βλέπει να διαπρέπει, όπως έκανε και όταν αγωνιζόταν με την Άστον Βίλα, ενώ από την πλευρά τους τα Ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν πως οι άνθρωποι της Μπάρτσα έχουν αποφασίσει να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του.