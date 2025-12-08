Ο Γουίλιοτ Σβέντμπεργκ με τα χθεσινά δύο του γκολ χάρισε την νίκη στην ομάδα του, την Θέλτα και στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα ευχαρίστησε την... Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε χθες (07/12) στο «Μπερναμπέου» την Θέλτα στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της LaLiga, με τους «μερένχες» να γνωρίζουν την ήττα με 0-2 και να «χάνουν» περαιτέρω έδαφος στο κυνήγι της κορυφής, στην οποία αυτή την στιγμή βρίσκεται η Μπαρτσελόνα με 40 βαθμούς.

Για τους φιλοξενούμενους τα τέρματα τα πέτυχε ο Γουίλιοτ Σβέντμπεργκ. Ο Σουηδός επιθετικός επανήλθε μετά από ενάμιση μήνα απουσίας λόγω τραυματισμού και «σημάδεψε» την επιστροφή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Ξέραμε ότι έπρεπε να τρέξουμε πολύ, να δουλέψουμε σκληρά στην άμυνα, αλλά όχι ότι θα είχαμε εκείνες τις ευκαιρίες που θα κέρδιζαν το παιχνίδι», ήταν τα πρώτα λόγια του μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Μάλιστα αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός στράικερ σκοράρει εναντίον της βασίλισσας. «Μακάρι να ήταν όλες οι ομάδες έτσι. Είμαι καλός σε αυτό (τον τροπο που παίζει η Ρεάλ). Πάντα μιλάμε πολύ με τον προπονητή για το πού υπάρχει χώρος, και αυτό με βοηθάει πολύ. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτόν και τους συμπαίκτες μου που με βρήκαν σε αυτά τα επικίνδυνα σημεία του γηπέδου και μου έδωσαν την ευκαιρία να σκοράρω ξανά».

Μετά και από την χθεσινή της νίκη, η Θέλτα ανέβηκε πλέον στην 9η θέση και κυνηγάει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. «Αυτό είναι σπουδαίο για εμάς. Προερχόμαστε από δύο δύσκολους αγώνες, ίσως και τρεις. Αυτή η νίκη είναι καλή για εμάς ώστε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη χρονιά δυνατά. Ακούγαμε πολύ τους οπαδούς σήμερα παρότι ήμασταν εμείς οι φιλοξενούμενοι. Μας δίνουν 10% περισσότερη προσπάθεια όταν είμαστε κουρασμένοι. Αυτή η νίκη είναι επίσης δική τους», συμπλήρωσε ο Σβέντμπεργκ.

Μάλιστα ο 21χρόνος διεθνής με την εμφάνιση του αυτή ισοφάρισε το ρεκορ του Σουάρεζ και έγινε ο πρώτος μη-Ισπανός παίκτης που σκοράρει σε τρεις ή περισσότερους συνεχόμενους αγώνες της LaLiga εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον Ουρουγουανό και τον Οκτώβριο του 2018 (είχε σκοράρει επίσης σε τρεις αγώνες).