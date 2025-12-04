Ο Βραζιλιάνος σταρ για ακόμη μια φορά προκάλεσε χαμό σε εκτός έδρας παιχνίδι, όταν έδειξε τρία δάχτυλα στην κερκίδα της Αθλέτικ.

Πολύ πιο εύκολο από ότι αναμενόταν έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης το έργο της στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Η «βασίλισσα» με τον Κιλιάν Μπαπέ πρωταγωνιστή πέρασε με 0-3 από το νέο «Σαν Μαμές» και έμεινε στο κατόπι της Μπαρτσελόνα, μετά από 15 αγωνιστικές στη La Liga.

Ωστόσο, πέραν του τραυματισμού του Αλεξάντερ-Άρνολντ, που αναμένεται να του στερήσει το υπόλοιπο του 2025, οι «μερένγκχες» είχαν ακόμη μια κακή στιγμή στη χώρα των Βάσκων, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Βινίσιους.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που πραγματοποίησε μέτρια εμφάνιση, προκάλεσε για ακόμη μια φορά με τη συμπεριφορά του, σηκώνοντας «θύελλα αντιδράσεων», τόσο στο γήπεδο όσο και στα social media.

Συγκεκριμένα, με το ματς να έχει... τελειώσει (0-3), οι οπαδοί της Αθλέτικ φώναζαν εις βάρος του Βίνι, με τον ίδιο να μην μπορεί να συγκρατηθεί. Ο 25χρονος πλησίασε την εξέδρα και έδειξε ένα ένα, τα τρία δάχτυλά του, ένα δηλαδή για κάθε γκολ που είχε πετύχει η Ρεάλ, προκαλώντας χαμό!