Βλαχοδήμος: «Είμαι χαρούμενος στη Σεβίλλη, ο Αλμέιδα έχει ιδιαίτερη σχέση με κάθε παίκτη»

Ο Έλληνας τερματοφύλακας μίλησε στη Marca ενόψει του ντέρμπι της Ανδαλουσίας (30/11, 17:15), αναφερόμενος τόσο στη Σεβίλλη και τον Ματίας Αλμέιδα, όσο και στα σχέδιά του.

Ντέρμπι Ανδαλουσίας έχει σήμερα (30/11, 17:15) το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της La Liga και η Marca αποφάσισε να μιλήσει με έναν εκ των πρωταγωνιστών της Σεβίλλης, τον δικό μας, Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Ο Έλληνας πορτιέρε που υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα πραγματοποιεί ανοδική πορεία την τρέχουσα σεζόν, αναφέρθηκε στο ντέρμπι με την Μπέτις, τον «Πελάδο» και τη σχέση που έχει με τους ποδοσφαιριστές του, το πως βλέπει το ποδόσφαιρο στη Σεβίλλη και φυσικά το... μέλλον του.

Αρχικά, σε ερώτηση για το αν βρήκε όσα περίμενε στην ισπανική πόλη (και τον σύλλογο) ο 31χρονος απάντησε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του αισθάνονται άνετα, ενώ δεν το σκέφτηκε καν δεύτερη φορά όταν του ήρθε η πρόταση.

«Νιώθω υπέροχα, η οικογένειά μου και εγώ είμαστε πολύ άνετα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Ο τρόπος που βλέπω τα πάντα εδώ - το προπονητικό κέντρο, τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογο, τους οπαδούς - είναι ακριβώς όπως το φανταζόμουν, και τη LaLiga επίσης. Αυτοί ήταν παράγοντες που έκαναν την έλευσή μου εδώ μια εύκολη απόφαση.

Η Σεβίλλη είναι ένας σπουδαίος σύλλογος στην Ευρώπη και νομίζω ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ισπανία λόγω της μακράς ιστορίας του. Για μένα, ήταν μια εύκολη απόφαση όταν η Σεβίλλη ήρθε. Ήθελα να το κάνω και ήμουν ακόμα πιο χαρούμενος όταν συνέβη».

Ύστερα, σε σχετική αναφορά για το πως κατάφερε, όντας εκτός δράσης για μήνες, να παρουσιάσει τόσο καλή εικόνα, εξήγησε ότι στη Σεβίλλη νιώθει αυτοπεποίθηση, ενώ είναι ο ίδιος τερματοφύλακας που ήταν και πέρσι, όταν δεν έπαιζε.

«Το σχέδιό μου όταν ήρθα εδώ ήταν να βοηθήσω την ομάδα παίζοντας, και αυτό προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα. Ήμουν έτοιμος, ένιωθα καλά, είμαι ο ίδιος τερματοφύλακας που ήμουν πριν από ένα χρόνο, αλλά εδώ νιώθω την αυτοπεποίθηση και με αφήνουν να παίξω. Προσπαθώ να ανταποδώσω αυτή την αυτοπεποίθηση κάθε μέρα στο γήπεδο και στους αγώνες.

Αλλά είναι επίσης καθημερινή δουλειά: τώρα με τον Αρτούρο και επίσης πέρυσι στη Νιούκαστλ. Ήμουν πάντα ψυχικά προετοιμασμένος να είμαι έτοιμος όταν ερχόταν η ευκαιρία μου. Και αυτό στοχεύω. Έχω παίξει πολλά παιχνίδια στην καριέρα μου, ξέρω τι πρέπει να κάνω όταν είμαι στο γήπεδο, και αυτό προσπαθώ να κάνω».

Αναφερόμενος στον Ματίας Αλμέιδα, τόνισε πως ο Αργεντίνος τεχνικός θέλει να έχει ιδιαίτερη σχέση με κάθε έναν από τους παίκτες του, ενώ έχει δημιουργήσει μια «ενωμένη ομάδα».

«Ο προπονητής έχει μια ιδιαίτερη σχέση με κάθε παίκτη. Πέρα από τις τακτικές πτυχές και την προπόνηση, είναι πολύ σημαντικό για αυτόν να έχουμε μια ενωμένη ομάδα, σαν οικογένεια, και το έχει δείξει αυτό από την πρώτη μέρα. Από τότε που ήρθα εδώ, το έχει δει κάθε μέρα μπροστά μας. Νομίζω ότι είμαστε μια πολύ καλή, συνεκτική ομάδα, με εξαιρετικούς συμπαίκτες και καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Τέλος, ερωτηθείς για το μέλλον του, είπε πως είναι χαρούμενος στη Σεβίλλη.

«Έχω άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ και το μόνο που μπορώ να πω τώρα είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος εδώ».