Η εξήγηση πίσω από το γράμμα της Οβιέδο στην Ατλέτικο Μαδρίτης!

Πριν τη σέντρα του αγώνα μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Οβιέδο, η φιλοξενούμενη ομάδα δημοσίευσε ένα συγκινητικό γράμμα, στο οποίο ευχαριστούσε τους γηπεδούχους.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξένησε το Σάββατο (29/11) την Οβιέδο στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της LaLiga, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 2-0 και να ανεβαίνουν προσωρινά στην 3η θέση στο -3 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Το highlight όμως της βραδιάς δεν πραγματοποιήθηκε στον αγωνιστικό χώρο, ούτε καν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά πριν από αυτό. Πιο συγκεκριμένα λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, η Οβιέδο δημοσίευσε ένα γράμμα, στο οποίο ευχαριστούσε δημόσια τους γηπεδούχους για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο, εξυμώντας παράλληλα την μακρά και πολύτιμη ιστορία τους.

«Αγώνα με τον αγώνα, έχεις σφυρηλατήσει την ιστορία σου, γίνοντας γίγαντας, χωρίς να κοιτάς πέρα ​​από τον αντίπαλο που αντιμετωπίζεις σε κάθε μάχη. Τα κατορθώματά σου ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια του αγωνιστικού χώρου, επειδή δεν κάνεις μια ολόκληρη χώρα να αναρωτιέται γιατί υποστηρίζει την ομάδα σου. Στις καλές και στις κακές στιγμές. Και από τις δεύτερες, έχουμε μοιραστεί αρκετές μαζί. Και από τις νίκες, τις νίκες και ξανά τις νίκες. Ή τουλάχιστον από το να παλεύουμε σαν αδέρφια. Σοφός μπορεί να υπήρξε μόνος ένας, αλλά η Ατλέτικο και η Ρεάλ Οβιέδο έχουν πολλούς σοφούς ανθρώπους. Είναι τιμή μας να συναντιόμαστε ξανά».

Η εξήγηση πίσω από το γράμμα

Ο αμοιβαίος σεβασμός και η αγαπή μεταξύ των δύο συλλόγων είναι πολυ ισχυρή και κρατάει από τα χρόνια του Ισπανικού εμφυλίου.

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου (1936-1939) λοιπόν, το στάδιο της Ρεάλ Οβιέδο καταστράφηκε ολοσχερώς και ο σύλλογος δεν μπορούσε να αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία. Για να διασφαλίσει την επιβίωση και το ανταγωνιστικό της πνεύμα αποφάσισε να δανείσει αρκετούς βασικούς της παίκτες στην Ατλέτικο Μαδρίτης, που τότε όμως ονομαζόταν Ατλέτικο Αβιάσιον (ένας συνδυασμός της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Αβιάσιον Νασιονάλ).

Αυτοί οι παίκτες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσουν την ομάδα της Μαδρίτης όχι μόνο να αποφύγει τον υποβιβασμό, αλλά εν τέλει να κατακτήσει τους πρώτους τίτλους της στη La Liga τις σεζόν 1939-40 και 1940-41. Έκτοτε, οι οπαδοί και των δύο ομάδων έχουν διατηρήσει αμοιβαίο σεβασμό και ένα αίσθημα αδελφοσύνης που έχει μείνει ζωντανό για πάνω από οκτώ δεκαετίες.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης από την μεριά της δεν λησμόνησε ποτέ αυτή την πράξη της Οβιέδο και όταν χρέιαστηκε ήταν εκεί για να στηρίξει την ομάδα από την Αστουρία. Πιο αναλυτικά τη σεζόν 2012-2013, όταν η Οβιέδο ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και ένα βήμα πριν από την διάλυση, εξαιτίας της κακής οικονομικής διαχειρίσης της τότε διοίκησης, χιλιάδες οπαδοί των «κολτσονέρος», μεταξύ άλλων, αγόρασαν μετοχές για να σώσουν τον σύλλογο από την καταστροφή.