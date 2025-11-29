Χάρη στην ντοπιέτα του Αλεξάντερ Σόρλοθ, η Ατλέτικο Μαδρίτης υπέταξε άνετα την Οβιέδο (2-0) και έφτασε στην έβδομη διαδοχική νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Έχει... γκαζώσει η Ατλέτικο Μαδρίτης και δεν λέει να φρενάρει, αφού μετρά πια επτά διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Όχι κι άσχημο σερί. Έδωσε συνέχεισε αυτά εν πολλοίς χάρη στον Αλεξάντερ Σόρλοθ που για ακόμη μια φορά απέδειξε τη... φονικότητά του μπροστά από την αντίπαλη εστία. Με πρωταγωνιστή τον Νορβηγό στράικερ, αλλά και δίχως καν να... ιδρώσουν, οι Ροχιμπλάνκος επέβαλαν την ισχύ τους απέναντι στην Οβιέδο (2-0) και ανέβηκαν στην 3η θέση της La Liga, μειώνοντας την απόστασή τους από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στους τρεις βαθμούς. Αυτή τη στιγμή βέβαια έχουν ματς περισσότερο και από τη Ρεάλ (2η) και από τη Βιγιαρεάλ (4η).

Ο Σόρλοθ φρόντισε από νωρίς να αποβάλει το οποιοδήποτε άγχος. Άνοιξε το σκορ στο 16' και δέκα λεπτά μετά «χτύπησε» ξανά για να κλειδώσει ουσιαστικά το τρίποντο κόντρα στην ουραγό του ισπανικού πρωταθλήματος.

Νωρίτερα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο μπόρεσε να αφήσει πίσω της την τεσσάρα από την Μπαρτσελόνα και επέστρεψε στις νίκες. Χωρίς να αγχωθεί ιδιαίτερα μάλιστα, αφού επικράτησε άνετα 2-0 της Λεβάντε εκτός έδρας. Από ημίχρονο ουσιαστικά, αφού τα γκολ των Ναβάρο (3') και Νίκο Γουίλιαμς (44') την οδήγησαν στο τρίποντο και την ανέβασαν στην 8η θέση της La Liga.