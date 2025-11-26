Πρώην σταρ της Premier League ετοιμάζεται να παντρευτεί πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών

Ο Νικολά Πεπέ σκέφτεται να κάνει πρόταση γάμου στην Τιάνα Τραμπ, πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, με το ειδύλλιό τους να φουντώνει και τα σχέδια να… σοβαρεύουν.

Ένα love story που ξεκίνησε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο φαίνεται πως μπαίνει στην πιο ρομαντική του φάση. Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο Kuzey Ekspres, ο Νικολά Πεπέ σκέφτεται σοβαρά να κάνει πρόταση γάμου στην Τιάνα Τραμπ, την πασίγνωστη πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών και δημιουργό περιεχομένου στο OnlyFans.

Ο νυν άσος της Βιγιαρεάλ, που στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της Άρσεναλ, δείχνει να έχει βρει το συναισθηματικό ... λιμάνι που έψαχνε στο πρόσωπο της 30χρονης Αμερικανίδας. Η σχέση τους έχει γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης στην Τουρκία αλλά και στην Ισπανία. Οι φήμες μάλιστα θέλουν την Τραμπ να σκέφτεται ακόμη και την αποχώρησή της από τη βιομηχανία του ερωτικού κινηματογράφου.

Κοντινά πρόσωπα του ζευγαριού αναφέρουν ότι ο Πεπέ δήλωσε: «θα αποσυρθεί και θα γίνει γυναίκα για σπίτι»,

Αν ο γάμος γίνει τελικά πράξη, θα είναι ο δεύτερος για τον εξτρέμ. Το 2017 είχε παντρευτεί τη Γαλλίδα influencer Φάνι Β., με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, προτού χωρίσουν το 2024

«Είναι ο έρωτας της ζωής του», αναφέρουν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον παίκτη, δίνοντας την αίσθηση πως η επισημοποίηση της σχέσης είναι θέμα χρόνου.