Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής €: Οι απίθανοι αριθμοί με τα 25 χρόνια κερδών

Τα απίστευτα έσοδα που παρουσιάζει η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, βάσει τίτλων είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο. Είναι λογικό λοιπόν να περιμένει κανείς πως τα έσοδα της θα είναι τεράστια, όμως το ερώτημα που προκύπτει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το εξής: Είναι περισσότερα από τα έξοδα που έχει;

Η απάντηση λοιπόν σε αυτό είναι θετική. Και μάλιστα η κερδοφορία αυτή, δεν απλά με φωτοβολίδα. Κάτι που έγινε δηλαδή για μία χρονιά και οι επόμενες ή οι προηγούμενες ήταν ζημιογόνες. Η «Βασίλισσα», ούτε λίγο, ούτε πολύ μετράει 25 συνεχόμενα χρόνια που το καταφέρνει αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ακόμη και στις δύσκολες περιόδους της καραντίνας λόγω του κορονοϊού.

Μάλιστα για την σεζόν 2024-25, ο αριθμός των χρημάτων που μπήκαν στα ταμεία της Ισπανικής ομάδας έφτασε 1,185 δισεκατομμύρια ευρώ (σ.σ είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που σπάει το... φράγμα το ενός δισεκατομμυρίου), από τα οποία τα 24 εκατομμύρια είναι καθαρό κέρδος σύμφωνα με τον τελικό ισολογισμό. Μάλιστα, τα έσοδα αυτά είναι κατά 10% αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και κατά 5% σε σχέση με αυτά που είχε προβλέψει ο ίδιος ο σύλλογος.

Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικό ρόλο στα εσοδα αυτά, αποτελεί το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το οποίο συγκέντρωσε 52,6 εκατομμύρια ευρώ την περασμένη σεζόν. Δέχτηκε 1.6 εκατομμύρια επισκέπτες, κατά μέσο όρο 4,500 άτομα την ημέρα, ενώ για φέτος αυτό το ποσό αναμένεται να αυξηθεί, όπως αναφέρει η AS, κατά 31%. Επίσης, περίπου το 75% των προϋπολογισθέντων εσόδων προέρχονται από το μάρκετινγκ που αντιστοιχούν σε 539,7 εκατ. ευρώ.

Για το 2025-26, ο προϋπολογισμός που θα τεθεί σε ψηφοφορία από τα μέλη προβλέπει αύξηση των εσόδων κατά 5%, στα 1.248 εκατομμύρια ευρώ, με το νέο Μπερναμπέου (+31%) ως τον κύριο μοχλό αυτής της ανάπτυξης.

