Κουρτουά: «Στα αποδυτήρια υπάρχει σεβασμός, το θέμα με τον Βινίσιους έχει τελειώσει»

Τέλος στις φήμες που ήθελαν τον τεχνικό της Βασίλισσας, Τσάμπι Αλόνσο, να έχει χάσει τα αποδυτήρια έβαλε ο Τιμπό Κουρτουά

Ο Τιμπό Κουρτουά μίλησε ανοιχτά για την τρέχουσα κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Τσάμπι Αλόνσο, τα περιστατικά με τους Βινίσιους. Ο Βέλγος τερματοφύλακας, που παραμένει πυλώνας της ομάδας, λίγες μέρες πριν το «ραντεβού» της Βασίλισσας με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (26/11, 22:00) έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα για όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Όσον αφορά την ομάδα και η φόρμα της: «Υπάρχει πάντα περισσότερος θόρυβος έξω παρά μέσα στην ομάδα. Μετά από μία ισοπαλία ή μία ήττα ακούγονται πολλά, αλλά εμείς στο γήπεδο βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Το παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (σ.σ 0-0) ήταν δύσκολο και ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν απαιτητικό μήνα, με αγώνες που πρέπει να κερδίσουμε».

Σχετικά για τον αγώνα που έχασε με τη Λίβερπουλ, πρόσθεσε: «Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, οι περισσότερες φάσεις τους ήταν μακρινά σουτ ή κακές απομάκρυνσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε φάσεις και οι αντίπαλοι έπαιξαν καλύτερα. Πρέπει να βελτιωθούμε».

: Courtois: "Ancelotti and Xabi Alonso are both very good managers. Ancelotti was like a father to us. With Xabi it's different, but it would be a lack of respect to say that we miss Ancelotti." pic.twitter.com/aNFdVUXAXy November 19, 2025

Ο τραυματισμός και η εθνική ομάδα: «Ήταν ένας μικρός τραυματισμός, αλλά θα είμαι καλά για το Σαββατοκύριακο. Δεν ήθελα να ρισκάρω μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο θόρυβος που προκλήθηκε στο Βέλγιο με εξέπληξε, σαν να αποσύρομαι από την εθνική, αλλά δεν ισχύει. Ακόμη κι αν είχα αγώνα με τη Ρεάλ, δεν θα έπαιζα».

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφέρθεί στον Τσάμπι Αλόνσο και τον Κάρλο Αντσελότι, με τον Βέλγο κίπερ να κάνει σαφές ότι η σχέση με τον προπονητή είναι εξαιρετική: «Ο Κάρλο Αντσελότι ήταν σαν πατέρας ή παππούς, ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο είναι πιο σύγχρονος. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί προπονητές με τον τρόπο τους. Στα αποδυτήρια υπάρχει σεβασμός, και ό,τι πρόβλημα υπάρχει συζητιέται ανοιχτά».

Για το περιστατικό με Βινίσιους σχολίασε: «Το θέμα με τον Βινίσιους έχει κλείσει. Ζήτησε συγγνώμη και προχωράμε.Είμαστε όλοι άνθρωποι και σε έναν αγώνα υψηλής έντασης μπορείς να πεις πράγματα που μετά μετανιώνεις. Η συγγνώμη του ήταν για όλη την ομάδα και το προπονητικό επιτελείο».

Για τον Ίκερ Κασίγιας: «Υπάρχει ένας άγιος που λέγεται Κασίγιας, που σημαίνει πολλά για τη Ρεάλ και για την εθνική. Το να συγκρίνομαι μαζί του είναι τιμή. Οι άνθρωποι θυμούνται τους τίτλους και τα μεγάλα παιχνίδια, όχι αυτά που δεν δίνουν τρόπαια».

Για τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Δεν προπονήθηκα με τον Κριστιάνο, αλλά ήταν πάντα νικητής. Ο Μπαπέ φέτος δείχνει ηγετικά χαρακτηριστικά και αυτό θα φανεί σε κάθε παιχνίδι».



