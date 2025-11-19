Γιαμάλ: Ο άνθρωπος που τον υπέγραψε αποκάλυψε πως είχε... στραβά πόδια

Ο Τζόρντι Ρούρα, ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για την υπογραφή του Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα, αποκάλυψε πως ο μικρός τότε Λαμίν περπατούσε περίεργα και είχε... στραβά πόδια.

Μπορεί σήμερα να κάνει... όργια εντός αγωνιστικών χώρων και ήδη στα 18 του να θεωρείται κατά πολλούς ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη, ωστόσο δεν ήταν όλα ρόδινα στο ξεκίνημα της πορείας του Λαμίν Γιαμάλ.

Όπως αποκάλυψε ο Τζόρντι Ρούρα, πρώην συντονιστής της ακαδημίας νέων της Μπαρτσελόνα, που ήταν υπεύθυνος για την υπογραφή του (σσ Γιαμάλ), ο μικρός είχε ένα περίεργο χαρακτηριστικό όταν έγινε μέλος στα «τσικό» των Καταλανών.

Μιλώντας σε εκπομπή του Radio Igualada, ο Ρούρα ανέφερε πως ο Γιαμάλ είχε κάτι ξεχωριστό από πολύ μικρή ηλικία, όμως παράλληλα είχε και έναν περίεργο τρόπο στο περπάτημά του, χαρακτηρίζοντας «στραβά» τα πόδια του.

 

«Κάποιοι παίκτες έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Ο Λαμίν Γιαμάλ, όταν ήταν μικρός, όλοι κυνηγούσαν την μπάλα και αυτός δεν... Και έλεγες, «Τι στο καλό, δεν θα την κυνηγήσει;» Αλλά όταν η μπάλα έφτανε σε αυτόν, γκολ...

Όταν τον υπογράψαμε, περπατούσε λίγο περίεργα, με τα πόδια του λίγο στραβά», είπε χαρακτηριστικά.

