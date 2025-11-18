Ο Γάλλος στράικερ παραχώρησε συνέντευξη σε ισπανικό μέσο και ανέφερε πως η επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι... απίθανο σενάριο.

Η επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή στον σύλλογο που «δοξάστηκε», μπορεί να μην πετυχαίνει τις περισσότερες φορές, ωστόσο η νοσταλγία φιλάθλων αλλά και των ίδιων των παικτών, κάνουν μια τέτοια συνθήκη μαγική.

Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης είναι δεδομένο πως δεν θα έλεγαν «όχι» σε μια πιθανή επιστροφή του Καρίμ Μπενζεμά, για ένα ''last dance'' στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Και ο ίδιος ο Γάλλος φρόντισε να βάλει... φωτιά στο συγκεκριμένο σενάριο.

Ο άνθρωπος των 5 Champions League και 354 γκολ με τη λευκή εμφάνιση των Μαδριλένων, σε συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο δεν απέκλεισε το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, αντίθετα, εξήγησε πως αν υπάρξει πρόταση, δεν μπορεί να πει όχι!

«Πιθανή επιστροφή στη Ρεάλ Μαδρίτης; Αν ο Φλορεντίνο είναι ακόμα εκεί, θα μπορούσε να συμβεί. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το πω στον Πέρεθ.

Είμαι Madritista. Το νιώθω στην ψυχή μου. Η Μαδρίτη είναι ακόμα η πόλη μου. Θα δούμε τι θα συμβεί».

🚨🤍 Karim Benzema: "Possible Real Madrid return? If Florentino is still there, it could happen. I could never say to to Pérez".



"I'm a Madridista. I feel it in my soul. Madrid is still my city. We'll see what happens", told @diarioas.

«Ο Βινίσιους μια μέρα ίσως κερδίσει τη ''Χρυσή Μπάλα''»

Πέρα από τα δικά του, ο 37χρονος μίλησε και για τον Βινίσιους Τζούνιορ, τονίζοντας πως «ίσως μια μέρα θα κερδίσει τη ''Χρυσή Μπάλα''», ενώ εξήγησε πως ο Βραζιλιάνος δέχεται πολλή πίεση.

«Υπάρχουν παίκτες που δεν πρέπει να δέχονται τόση πίεση. Είναι ακόμα νέος, αλλά έχει ήδη παίξει πολλά παιχνίδια για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν μπορείς να ξεχάσεις τι έχει κάνει. Δεν μπορείς να πεις ότι τα πάει άσχημα τώρα. Δεν είναι δίκαιο. Τα πάει πολύ καλά, αλλά μπορεί να κάνει περισσότερα.

Αυτός είναι απλώς ο χαρακτήρας του. Θυμώνει όταν φεύγει από το γήπεδο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εντάξει, δεν πρέπει. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι έτσι είναι. Κάνει χειρονομίες εντός και εκτός γηπέδου. Δεν είναι τίποτα».