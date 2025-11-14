Ρεάλ Μαδρίτης: Λήξη συναγερμού με Μπαπέ, «ετοιμοπόλεμος» για Έλτσε και Ολυμπιακό
Και... αναπνοή στη Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος σταρ αποχώρησε με ενοχλήσεις από το προπονητικό καμπ της εθνικής του ομάδας, αφού τη βοήθησε να «κλειδώσει» την πρόκρισή της στο Μουντιάλ 2026 με την τεσσάρα επί της Ουκρανίας (4-0), όπου είχε δύο γκολ και μια ασίστ.
Ωστόσο, το πρόβλημα που αποκόμισε δεν είναι σοβαρό. Ο 26χρονος επέστρεψε άμεσα στη Μαδρίτης ώστε να ζυγιστεί η κατάστασή του και, όπως μετέδωσε το Athletic, η επιστροφή του συνοδεύτηκε από ανακούφιση. Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα προληπτικό μέτρο, χάρη στο οποίο ο Μπαπέ θα μπορέσει να δώσει κανονικά το «παρών» στα επόμενα παιχνίδια της Βασίλισσας.
Μετά τη διακοπή ακολουθεί για τη Ρεάλ η αναμέτρηση με την Έλτσε και φυσικά η επίσκεψή της στην Ελλάδα για το ματς με τον Ολυμπιακό για το Champions League. To ίδιο ισχύει και για τον Εντουάρντο Καμαβινγκά, που επίσης είχε ενοχλήσεις, αλλά δεν ταλαιπωρείται από κάτι σοβαρό.
Ο Κιλιάν Μπαπέ διανύει εξαιρετική σεζόν μετρώντας 18 γκολ και 2 ασίστ σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.
