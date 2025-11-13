Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει από κοντά την προπόνηση του Μέσι και της υπόλοιπης εθνικής Αργεντινής στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής βρίσκεται στο Αλικάντε κι προετοιμάζεται εν όψει του φιλικού της με την Ανγκόλα, ωστόσο είχε και κοινό στην πρόσφατη προπόνησή της. Οι φίλοι της Αλμπισελέστε κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από το προπονητικό κέντρο, κάποιοι μάλιστα ανέβηκαν μέχρι και σε πλαγιές για να δουν από κοντά έστω και για λίγα λεπτά τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του.

Αν και η προπόνηση της 12ης Νοεμβρίου ήταν κλειστή, αυτό δεν πτόησε τους οπαδούς, που δημιούργησαν μια ιδιαίερη ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο, τραγουδώντας συνθήματα για τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Η εικόνα αυτή παρακίνησε και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, ώστε να κάνει την επόμενη προπόνηση ανοιχτή στο κοινό, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους φιλάθλους να δουν από κοντά τους παγκόσμιους πρωταθλητές.