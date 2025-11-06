Ματίας Αλμέιδα: Ο Ασπιλικουέτα αποθέωσε τον «Πελάδο»
Το τρέχον διάστημα δεν είναι και το πιο εύκολο στην παρουσία του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης. Ο σύλλογος, μετά την εντυπωσιακή «τεσσάρα» επί της Μπαρτσελόνα (5/10), μετράει 3 διαδοχικές ήττες σε επίπεδο La Liga, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 13η θέση της βαθμολογίας (13β.).
Ωστόσο, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ φαίνεται πως έχει τη στήριξη ενός εκ των πιο σημαντικών και εμβληματικών παικτών του συλλόγου: του Σέσαρ Ασπιλικουέτα.
Ο άλλοτε άσος της Τσέλσι που επέστρεψε στην Ισπανία για χάρη των Σεβιγιάνων, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον «Πελάδο», λέγοντας πως του δίνει συνεχώς αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, τόνισε πως έχει μόνο θετικά σχόλια, από τη στιγμή που μετακόμισε στο σύλλογο της Ανδαλουσίας.
«Νιώθω πολύ άνετα και γι' αυτό υπέγραψα το συμβόλαιο. Αυτό συνέβη μόλις πριν από δύο μήνες. Ήρθα με τη φιλοδοξία να βοηθήσω την ομάδα, ο προπονητής μου έδωσε αυτοπεποίθηση και οι παίκτες με υποδέχτηκαν όπως και οι οπαδοί. Όταν έρθει η ώρα, θα αποφασίσουμε (σσ για το πότε θα αποσυρθεί). Αυτή τη στιγμή, έχω μόνο θετικά λόγια και ελπίζω ότι το Σάββατο θα πάρουμε τη νίκη».
