Ο Λαμίν Γιαμάλ έμεινε εκτός εθνικής Ισπανίας, με την ομοσπονδία να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που χειρίστηκε την αποθεραπεία του η Μπαρτσελόνα.

«Μήλον της Έριδος» στη διαμάχη ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και στην ισπανική ομοσπονδία έγινε ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο 17χρονος επιθετικός των Μπλαουγκράνα αποκλείστηκε από την αποστολή της Φούρια Ρόχα για τους τελευταίους προκριματικούς αγώνες του Μουντιάλ απέναντι σε Γεωργία και Τουρκία, ύστερα από μια ξαφνική ιατρική παρέμβαση των Καταλανών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της RFEF, οι γιατροί της ομοσπονδίας ενημερώθηκαν στις 13:47 της Δευτέρας (10/11), την ημέρα έναρξης της προετοιμασίας, ότι ο Γιαμάλ είχε υποβληθεί το πρωί σε μια «επεμβατική θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων» για να αντιμετωπίσει ενοχλήσεις που είχε στην ηβική χώρα. Όπως τονίζεται, η εθνική ομάδα δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, ενώ το σχετικό ιατρικό πόρισμα έφτασε στα χέρια τους μόλις στις 22:40 το ίδιο βράδυ, προτείνοντας αποχή από προπονήσεις για 7-10 ημέρες.

Η ομοσπονδία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα η Μπαρτσελόνα, υπογραμμίζοντας πως προτεραιότητα αποτελεί η υγεία και η ασφάλεια του παίκτη.