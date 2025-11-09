Σεβίλλη: Κοντά στην αλλαγή ιδιοκτησίας με αντίτιμο που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ
Η ισπανική ιστοσελίδα «AS» αποκάλυψε πως η διαδικασία πώλησης της Σεβίλλης φαίνεται να έχει πάρει... φωτιά, αφού ξένα fund έχουν στείλει πολύ ικανοποιητικές προσφορές που ξεπερνούν τα 3 χιλ. ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή τα 300 εκατ. ευρώ.
Για να ληφθεί η απόφαση να πουληθεί η ομάδα π[ριν το καλοκαίρι του 2027, θα πρέπει όλοι οι βασικοί μέτοχοι να φτάσουν σε συμφωνία με τον πιθανό αγοραστή κι αυτό φαίνεται πλέον πως είναι κοντά στο να συμβεί.
Όποιος τελικά καταφέρει να αγοράσει την ομάδα που προπονεί ο Ματίας Αλμέιδα θα έρθει αντιμέτωπος με σημαντικό χρέος το ύψος του οποίου φτάνει τα κάτι λιγότερο από 100 εκατ. ευρώ και το οποίο ξεπερνά τα 200, αν λάβουμε υπόψιν το απευθείας δάνειο από την La Liga μέσω της CVC.
