Επιστροφή στις νίκες για την Σεβίλλη, η οποία πέρασε το εμπόδιο της Οσασούνα χάρη στο πέναλτι του Βάργκας (1-0), με την ομάδα του Αλμέιδα να έχει σε εξαιρετική ημέρα τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Τρεις σερί ήττες ήταν... πολλές για την Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, η οποία «εκτέλεσε» την Οσασούνα από την άσπρη βούλα (1-0) μέσα στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιχθουάν» και επέστρεψε στις νίκες στη La Liga, μετά από εκείνο το εντυπωσιακό 4-1 απέναντι στην Μπαρτσελόνα τον Οκτώβριο.

Μετά από ένα α' μέρος χωρίς πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, η Σεβίλλη άγγιξε το γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα της επανάληψης, αλλά ο Ερέρα έβαλε στοπ στο τετ α τετ τους Άνταμς. Λίγα λεπτά μετά όμως κέρδισε πέναλτι, το οποίο ο Βάργκας μετέτρεψε σε γκολ βάζοντας μπροστά τους Σεβιγιάνους. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου που στο 62' που σταμάτησε εντυπωσιακά τον Γκαρθία σε τετ α τετ, ενώ στις καθυστερήσεις μπλόκαρε το σουτ του Μονκαγιόλα. Με τη νίκη αυτή, η Σεβίλλη έφτασε τους 16 βαθμούς και στην 8η θέση της La Liga.

«Ξεκόλλησε» από τον... πάτο η Τζιρόνα

Νίκη που χρειαζόταν προκειμένου να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας σημείωσε η Τζιρόνα που επικράτησε εντός έδρας με 1-0 της Αλαβές. Στο 16ο λεπτό, μετά από μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Αλαβές, ο Τσιγκάνοφ με κεφαλιά από τη σέντρα του Χιλ άνοιξε το σκορ για την Τζιρόνα που προσπάθησε να βρει και δεύτερο τέρμα πριν από το ημίχρονο χωρίς όμως να το πετύχει. Η Αλαβές ήταν ανώτερη, είχε και ακυρωθέν γκολ, ωστόσο δεν κατόρθωσε να ισοφαρίσει, με την Τζιρόνα να παίρνει τρεις πολύτιμους βαθμούς.