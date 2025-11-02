Αλμέιδα: «Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μη μιλήσω για τη διαιτησία ή τις αποφάσεις της»

Ο Ματίας Αλμέιδα σε δηλώσεις του μετά την ήττα της Σεβίλλης από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του αλλά και στο αμφιλεγόμενο πέναλτι υπέρ των «ροχιμπλάνκος».

Η Σεβίλλη ταξίδεψε το απόγευμα του Σαββάτου (01/11) στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής της La Liga, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0. Το σκορ άνοιξε για τους γηπεδούχους ο Χούλιαν Άλβαρες στο 64ο λεπτό μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Τιάγκο Αλμάδα στο 77' διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του και ο Γκριεζμάν στο 90΄έγραψε το τελικό 3-0. Αυτή ήταν και η τρίτη στη σειρά ήττα για τον σύλλογο από την Ανδαλουσία στο πρωτάθλημα και συνολικα η έκτη μέσα στη σεζόν.

Ο προπονητής της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα, στη συνέντευξη τύπου μετά τη λήξη της αναμετρησης στάθηκε στα δύο «πρόσωπα» της ομάδας του, αυτό που έδειξε σε όλο το πρώτο ημίχρονο και μέχρι το πέναλτι και σε εκείνο που έδειξε μετά το πέναλτι.

«Δεν είμαι εδώ για να δώσω κάποιο μήνυμα αυτή τη στιγμή. Το μήνυμα αφορά τη δουλειά, τη διόρθωση λαθών και το να μην κάνουμε τόσα πολλά λάθη. Θα μιλήσω με τους παίκτες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, και αυτό είναι όλο. Παίξαμε αρκετά καλά στο πρώτο ημίχρονο, αντιμετωπίζοντας έναν πολύ δυνατό και άκρως ανταγωνιστικό αντίπαλο, με παίκτες παγκόσμιους πρωταθλητές και ένα φανταστικό προπονητικό επιτελείο. Παλέψαμε αρκετά καλά και μέχρι το πέναλτι. Μετά από αυτό όμως, από τη στιγμή που αυτή η ομάδα πήρε το προβάδισμα, ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψεις εναντίον της».

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε ακόμη και για τα λάθη της ομάδας του, ειδικά μετά το πρώτο γκολ της Ατλέτικο, αλλά και για την απόφαση της διαιτησίας σχετικά με το πέναλτι.

«Τα συλλογικά λάθη είναι ανησυχητικά, αλλά τα ατομικά διορθώνονται. Αν ο δέκτης είναι ανοιχτός, θα βελτιωθεί και το ποδόσφαιρο που έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες. Μέσα στη μικρή περιοχή, είναι δύσκολο να παίξεις σκληρή άμυνα με τα πόδια, και αυτό είναι που κρίνει τους αγώνες. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε. Όταν αντιμετωπίζεις ομάδες σαν την Ατλέτικο, δεν θα σε συγχωρήσουν, γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Το περιθώριο λάθους σου πρέπει να είναι ελάχιστο».



«Το πέναλτι δεν το εξέτασα εκείνη την ώρα. Δόθηκε παρ' όλα αυτά και το γκολ σημειώθηκε. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έλεγαν ότι ήμασταν η ομάδα που είχε διαπράξει τα περισσότερα πέναλτι και είχε λάβει τις περισσότερες κίτρινες κάρτες. Και υποσχέθηκα στον εαυτό μου, να μην μιλήσω για τη διαιτησία ή τις αποφάσεις τις ακόμη και αν είναι λάθος. Απλά περιμένουμε να αρχίσει να εφαρμόζεται ο κανόνας με τις μπλε κάρτες, ώστε να μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε ελεύθερα από τον πάγκο. Αλλά δεν χάσαμε λόγω του πέναλτι σήμερα».

Τέλος, ο Ματίας Αλμέιδα αναφέρθηκε στον επι χρόνια συμπαίκτη του στην εθνική Αργεντινής και φίλο του, Ντιέγκο Σιμεόνε, με τον οποίον μάλιστα έδωσαν από κοινού μία μικρή συνέντευξη λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

«Με τον Τσόλο έχουμε μοιραστεί πολλές στιγμές στη καρίερα μας: τον πόνο, τη χαρά, τον εορτασμό ενός τίτλου. Πάντα μου δίνει μεγάλη χαρά να τον βλέπω γιατί μιλάω για πραγματικά καλό ανθρώπους, άνθρωπο με καλό χαρακτήρα, όπως λέμε».