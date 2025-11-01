Η Ατλέτικο Μαδρίτης... ξεμπούκωσε στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα και επικράτησε 3-0 επί της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα για να επιστρέψει στην πρώτη τετράδα της La Liga.

Παιδεύτηκε για εξήντα λεπτά αγώνα απέναντι στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, αλλά ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα ουσιαστικά του Νιανζού στην περιοχή στο 64΄ αρκούσε για να ξεκλειδώσει το τρίποντο για την Ατλέτικο και να της ανοίξει το δρόμο για τη νίκη. Με τρία γκολ στο τελευταίο ημίωρο οι Ροχιμπλάνκος πήραν τη νίκη με 3-0 και πάτησαν στην πρώτη τετράδα της La Liga, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους σε back-to-back ήττες στο πρωτάθλημα.

Έπειτα από ένα στείρο πρώτο ημίχρονο χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να παραβιάσουν την εστία του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στο 64΄, όταν ο Νιανζού έκανε απρόσκετο τάκλιν στην περιοχή σε μια αψυχολόγητη ενέργεια που κόστισε στη Σεβίλλη.

Έπειτα από έλεγχο στο VAR ο ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα, από την οποία ο Χουλιάν Άλβαρες νίκησε τον Βλαχοδήμο για να ανοίξει το σκορ. Στο 77΄ήταν η σειρά του εξαιρετικού Αλμάδα να βρει δίχτυα με σουτ μέσα από την περιοχή, ενώ τη σφραγίδα του στο 90΄πρόσθεσε ο Γκριεζμάν με εξαιρετικό κοντρόλ και τελείωμα για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.