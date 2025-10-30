Η Mundo Deportivo μεταδίδει πως οι Καταλανοί έχουν προσθέσει στη λίστα των παικτών για αντικατάσταση του Λεβαντόφσκι, τον Νιγηριανό στράικερ, που ωστόσο είναι... ακριβός για τα γούστα τους.

Ολοένα και μεγαλώνει η λίστα με τα ονόματα για τη διάδοχη κατάσταση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα. Ο Πολωνός, που είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, μπαίνει σιγά σιγά στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του, και μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν αυτό θα ανανεωθεί.

Ωστόσο, από τα ισπανικά μέσα αφήνεται η εντύπωση πως οι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν την πρόθεση να κρατήσουν τον 37χρονο στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, με αρκετά ονόματα να... παρελαύνουν ως πιθανοί αντικαταστάτες.

Πιο πρόσφατο, αυτό του Βίκτορ Όσιμεν. Ο Νιγηριανός που μετακόμισε -οριστικά- στη Γαλατάσαραϊ έναντι 75 εκατ. ευρώ από τη Νάπολι, μετράει 6 γκολ σε 9 συμμετοχές με τον τουρκικό σύλλογο, δείχνοντας πως είναι ένας αξιόπιστος σκόρερ, ότι ακριβώς χρειάζεται η ομάδα του Χάνσι Φλικ. Ωστόσο, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ της Mundo Deportivo, όλα θα εξαρτηθούν από την οικονομική κατάσταση του συλλόγου, με τον Ντέκο τη δεδομένη στιγμή να έχει «παγώσει» τόσο την ανανέωση του Λεβαντόφσκι όσο και την πιθανή αγορά ενός στράικερ.