Τα δυσάρεστα νέα συνεχίζονται για την Μπαρτσελόνα, που ανακοίνωσε πως τραυματίστηκε και ο Πέδρι και θα επιστρέψει στη δράση μετά την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Ήττα στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και... προβλημάτων συνέχεια για την Μπαρτσελόνα. Οι τραυματισμοί «ταλανίζουν» τους Μπλαουγκράνα τον τελευταίο καιρό. Ο Ραφίνια θα μείνει έξω για καιρό, οι Όλμο και Λεβαντόφσκι επέστρεψαν στις προπονήσεις, αλλά ο νέος «λαβωμένος» των Καταλανών ακούει στο όνομα του Πέδρι.

Ο διεθνής μέσος όχι μόνο αποβλήθηκε στο Clasico, αλλά τραυματίστηκε κιόλας, αφού αποκόμισε πρόβλημα στον μηριαίο. Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και αναμένεται να επιστρέψει μετά την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στα μέσα του Νοέμβρη. Θα χάσει τα παιχνίδια κόντρα σε Έλτσε, Μπριζ και Θέλτα, αλλά αν όλα πάνε καλά ίσως είναι έτοιμος για τα πιο απαιτητικά τεστ κόντρα σε Αθλέτικ Μπιλμπάο και Τσέλσι.

Ο Πέδρι αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Μπαρτσελόνα του Φλικ, για αυτό και η απουσία του προβληματίζει πολύ τον Γερμανό κόουτς. Πρόκειται επίσης για έναν ποδοσφαιριστή που εδώ και καιρό... παίζει στα κόκκινα. Είναι χαρακτηριστικό πως έχει αγωνιστεί και στα 53 τελευταία παιχνίδια της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας σε οποιαδήποτε διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένων και των φιλικών.