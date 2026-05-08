O «κώνος» Αρμπελόα και η κατάσταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης

Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ένα προσβλητικό παρατσούκλι, όταν αναφέρονται στον προπονητή της ομάδας, Άλβαρο Αρμπελόα.

Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, λίγα 24ώρα πριν το τελευταίο classico της σεζόν μυρίζει... μπαρούτι, με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να έχουν γίνει «μύλος», ενώ η κατάσταση κορυφώθηκε την Πέμπτη (07/05), όταν οι Φεντερίκο Βαλβέρδε και Αουρελιέν Τσουαμενί «πιάστηκαν» στα χέρια.

Ο Ουρουγουανός μέσος μάλιστα αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από έναν τραυματισμό, ο οποίος αργότερα διαγνώστηκε ως κρανιοεγκεφαλική κάκωση, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Από τότε που έγινε γνωστό αυτό το άσχημο περιστατικό, ολόκληρη η κουλτούρα της Ρεάλ έχει βρεθεί στο προσκήνιο. Αυτό περιλαμβάνει και την ιδιότητα του Άλβαρο Αρμπελόα ως προπονητή, με την ισπανική ραδιοφωνική εκπομπή «Radioestadio Noche» να κάνει ένα αιχμηρό σχόλιο για το πώς ο νεαρός τεχνικός έχει φερθεί στους παίκτες του.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψαν οι παρουσιαστές της εκπομπής, ο Ισπανός προπονητής αποκαλείται «κώνος» από ορισμένους παίκτες των «μερένχες», κατά τη διάρκεια των αγώνων.

😳🇪🇸 Muchos jugadores del Real Madrid se refieren a Álvaro Arbeloa con el apodo “CONO” cuando hablan entre ellos, incluso mientras están sentados en el banco de suplentes.



El DT se enteró y LOS SACÓ DEL EQUIPO. ⚠️



Προέλευση του παρατσούκλι «κώνος»

Είναι φυσικό να αναρωτηθεί κανείς πώς οι παίκτες της βασίλισσας κατέληξαν να αποκαλούν τον ίδιο τους τον προπονητή «κώνο», ένα παρατσούκλι που ξεκίνησε από την εποχή που Αρμπελόα ήταν ακόμη παίκτης.

Πιο συγκεκριμένα, η επταετής θητεία του Ισπανού οπισθοφύλακα στη Ρεάλ Μαδρίτης τον οδήγησε να κερδίσει ένα πρωτάθλημα Ισπανίας και δύο Champions League, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ σούπερ σταρ.

Η αναξιοπιστία του στην άμυνα και η απροθυμία του να επιτεθεί, είχε εξοργίσει τους οπαδούς των «μερένχες», οι οποίοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν το παρατσούκλι «κώνος», καθώς ο Αρμπελόα θεωρούταν «προβλέψιμος» και «εύκολος να ξεπεραστεί» από τους αντιπάλους του, ενώ κάποιοι πετούσαν μέχρι και παιχνίδια-κώνους στο γήπεδο όταν εκείνος έπαιζε.