Σε μια συγκινητική πράξη προχώρησε ο Χούλιαν Άλβαρες για την αδικοχαμένη κόρη ενός φιλάθλου της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Χούλιαν Άλβαρες απέδειξε με μια συγκινητική πράξη πως το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα άθλημα. Ένας φίλαθλος της Ατλέτικο Μαδρίτης που έχασε πρόσφατα και άδικα την κόρη του -η οποία ήταν επίσης φίλαθλος της ομάδας- πλησίασε τον Αργεντίνο, του εκμυστηρεύτηκε την ιστορία για την απώλεια του και του έδωσε ένα λουλούδι.

Ο Άλβαρες όπως του ζητήθηκε από τον άτυχο πατέρα προχώρησε σε μια κίνηση που συγκίνησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Κατά την διάρκεια της ανοικτής προπόνησης των «ροχιμπλάνκος» στο Μετροπολιτάνο, πριν από την αναμέτρηση με την Μπέτις για την La Liga, ο 25χρονος επιθετικός άφησε το λουλούδι στο κέντρο του γηπέδου στην μνήμη της μικρής φίλης της Ατλέτικο, εκπληρώνοντας το αίτημα του πατέρα της.

Η κίνηση αυτή όπως αναμενόταν έκανε τον γύρω του διαδικτύου με τους φιλάθλους όλων των ομάδων να συγχαίρουν δημόσια αυτή την πράξη.