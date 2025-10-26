Χαμός στο Clasico: Ένα κουβάρι οι παίκτες στο φινάλε του Ρεάλ - Μπαρτσελόνα, αγρίεψε ο Βινίσιους!
Ντέρμπι στο κόκκινο μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»! Η Βασίλισσα επικράτησε με 2-1 της «μισητής» της αντιπάλου, σε ένα Clasico που έληξε με μπόλικη ένταση μεταξύ των παικτών!
Το κλίμα μύριζε ήδη μπαρούτι τα τελευταία 24ωρα μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Λαμίν Γιαμάλ, με την ένταση να μεταφέρεται και στον αγωνιστικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, την ένταση πυροδότησε η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Πέδρι στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Όλα ξεκίνησαν από τους πάγκους των δύο ομάδων τους Λούνιν και Βινίσιους να ξεσπάνε από πλευράς Βασίλισσας.
🚨 ¡SE LÍA EN EL FINAL DEL PARTIDO EN EL BERNABÉU! 🚨
👉 Trifulca entre ambos banquillos en los compases finales del encuentro.
Vía DAZN pic.twitter.com/Cx8mDq0Byz— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2025
💥 El gesto de Carvajal a Lamine Yamal que desencadenó una trifulca espectacular pic.twitter.com/nPR2CRM2oW— Diario AS (@diarioas) October 26, 2025
Μετά το σφύριγμα της λήξης, οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι εντός των τεσσάρων γραμμών με τον Καρβαχάλ και τον Βινίσιους να ζητάνε τον λόγο από τον Γιαμάλ σε έντονο ύφος, προτού εκείνος αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια, ενώ οι παίκτες του Τσάμπι Αλόνσο πανηγύριζαν την μεγάλη νίκη στο «Μπερναμπέου». Μάλιστα, το staff της Ρεάλ συγκράτησε τον Βινίσιους που λίγο έλειψε να έρθει στα χέρια με τον Ραφίνια!
Vinicius asking Yamal to speak up. My GOAT 😭🤍 pic.twitter.com/9yKjJEs03s— Dr Yash (@YashRMFC) October 26, 2025
« 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗡𝗧 !!! 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗘 !!!! » 🤫🤐— Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2025
Vinicius Junior 🇧🇷 et Dani Carvajal 🇪🇸 ont directement eu une pensée pour Lamine Yamal 🇪🇸 en fin de match. pic.twitter.com/JrwWWtRx77
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.