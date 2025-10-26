Ο κακός χαμός επικράτησε στο φινάλε του Clasico, όταν επικράτησε ένταση στους πάγκους των δύο ομάδων μεταξύ παικτών, αλλά και επιτελείου.

Ντέρμπι στο κόκκινο μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»! Η Βασίλισσα επικράτησε με 2-1 της «μισητής» της αντιπάλου, σε ένα Clasico που έληξε με μπόλικη ένταση μεταξύ των παικτών!

Το κλίμα μύριζε ήδη μπαρούτι τα τελευταία 24ωρα μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Λαμίν Γιαμάλ, με την ένταση να μεταφέρεται και στον αγωνιστικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, την ένταση πυροδότησε η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Πέδρι στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Όλα ξεκίνησαν από τους πάγκους των δύο ομάδων τους Λούνιν και Βινίσιους να ξεσπάνε από πλευράς Βασίλισσας.

🚨 ¡SE LÍA EN EL FINAL DEL PARTIDO EN EL BERNABÉU! 🚨



👉 Trifulca entre ambos banquillos en los compases finales del encuentro.



Vía DAZN pic.twitter.com/Cx8mDq0Byz October 26, 2025

💥 El gesto de Carvajal a Lamine Yamal que desencadenó una trifulca espectacular pic.twitter.com/nPR2CRM2oW — Diario AS (@diarioas) October 26, 2025

Μετά το σφύριγμα της λήξης, οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι εντός των τεσσάρων γραμμών με τον Καρβαχάλ και τον Βινίσιους να ζητάνε τον λόγο από τον Γιαμάλ σε έντονο ύφος, προτού εκείνος αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια, ενώ οι παίκτες του Τσάμπι Αλόνσο πανηγύριζαν την μεγάλη νίκη στο «Μπερναμπέου». Μάλιστα, το staff της Ρεάλ συγκράτησε τον Βινίσιους που λίγο έλειψε να έρθει στα χέρια με τον Ραφίνια!

Vinicius asking Yamal to speak up. My GOAT 😭🤍 pic.twitter.com/9yKjJEs03s — Dr Yash  (@YashRMFC) October 26, 2025