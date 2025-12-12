Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από το Sky Sports Γερμανίας: «Αυτοί είναι οι τρεις προπονητές που θέλει η Ρεάλ μετά τον Τσάμπι Αλόνσο»

Το Sky Sports Germany μεταδίδει ότι υπάρχουν τρία ονόματα τα οποία εξετάζει η Ρεάλ Μαδρίτης σε περίπτωση που τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Τσάμπι Αλόνσο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sports Germany, ο Τσάμπι Αλόνσο πρόκειται να παίξει το σημαντικότερο παιχνίδι της θητείας του στη Ρεάλ Μαδριτής, απέναντι στην Αλαβές. Η πίεση που ασκείται πάνω του έχει χτυπήσει κόκκινο, αφού οι Μερένγκες γνώρισαν μία δεύτερη συνεχόμενη ήττα, αυτή τη φορά από τη Μάντσεστερ Σίτι, και βρίσκονται μόλις έβδομοι στη βαθμολογία του Champions League. Το κλίμα στο «Μπερναμπέου» είναι βαρύ και ήδη υπάρχουν σενάρια περί αντικατάστασής του.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση και ειδικά ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει την αγορά για πιθανούς αντικαταστάτες, σε περίπτωση που ο Αλόνσο δεν καταφέρει να αντιστρέψει την κατάσταση. Στην κορυφή της σχετικής λίστας φαίνεται να είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες της Ρεάλ από το 2016 μέχρι το 2021.

Στη λίστα βρίσκεται και το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος εξακολουθεί να θεωρείται ως μια εξαιρετική λύση παρά το ότι φαίνεται πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην προπονητική. Όπως μεταδίδει η ίδια πηγή, τρίτη επιλογή των Μαδριλένων είναι ο Άλβαρο Αρμπελόα που αυτή τη στιγμή προπονεί τη Ρεάλ Καστίγια.