Αθλέτικ Μπιλμπάο - Χετάφε 0-1: Απόδραση με υπογραφή Μαγιοράλ
Η Χετάφε ξεπέρασε γρήγορα την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τη Ρεάλ Μαδρίτης και πέρασε με σπουδαίο διπλό από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0. Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημείωσε ο Μαγιοράλ στο 75΄για να χαρίσει το τρίποντο στους Μαδριλένους, οι οποίοι έπιασαν τους Βάσκους στην 8η θέση της La Liga.
Νωρίτερα η Εσπανιόλ συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στην Ισπανία, καθώς λύγισε με 1-0 την Έλτσε χάρη στο γκολ του Ρομέρο στο 47΄κι ανέβηκε στην τρίτη θέση της La Liga, πίσω μόνο από τις Ρεάλ και Μπαρτσελόνα!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.