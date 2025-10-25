Η Χετάφε πέτυχε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές» χάρη στο γκολ του Μαγιοράλ και την έπιασε στην 8η θέση. Λύγισε την Έλτσε η Εσπανιόλ.

Η Χετάφε ξεπέρασε γρήγορα την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τη Ρεάλ Μαδρίτης και πέρασε με σπουδαίο διπλό από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0. Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημείωσε ο Μαγιοράλ στο 75΄για να χαρίσει το τρίποντο στους Μαδριλένους, οι οποίοι έπιασαν τους Βάσκους στην 8η θέση της La Liga.

Νωρίτερα η Εσπανιόλ συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στην Ισπανία, καθώς λύγισε με 1-0 την Έλτσε χάρη στο γκολ του Ρομέρο στο 47΄κι ανέβηκε στην τρίτη θέση της La Liga, πίσω μόνο από τις Ρεάλ και Μπαρτσελόνα!