«Δίνει τα πάντα, εκτός από Μπαπέ για να πάρει τον Γιλντίζ ο Αλόνσο»

Ο Τσάμπι Αλόνσο επιθυμεί να φέρει τον Γιλντίζ στη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι πρόθυμος να αποχωριστεί όλους τους παίκτες, εκτός από τον Μπαπέ, για να το καταφέρει αυτό.

Ο Κενάν Γιλντίζ είναι ένα από τα ανερχόμενα διαμάντια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι ο καλύτερος παίκτης της Γιουβέντους και ο μπροστάρης της νέας τουρκικής γενιάς δίπλα στον Αρντά Γκιουλέρ. Η ανοδική του πορεία στη Serie A και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, αλλά και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιοβάνι Μπραντσίνι ο Τσάμπι Αλόνσο έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του 20χρονου: «Ο Τσάμπι θέλει τον Γιλντίζ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι πρόθυμος να αποχωριστεί οποιονδήποτε για να τον φέρει, εκτός από τον Μπαπέ. Η Γιουβέντους, ωστόσο, ζητά περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ», αποκάλυψε στο Tutto Mercato.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης ήξερε και πιο παλιά τον Γιλντίζ από τότε που έπαιζε για την Μπάγερν Μονάχου, ενώ ο Τούρκος ήταν στις ακαδημίες των Βαυαρών. Αυτή η προσωπική σχέση που έχουν μπορεί να αποτελέσει κλειδί για μελλοντική συμφωνία. Ο Ισπανός προπονητής μάλιστα λίγο πριν βρεθούν αντιμέτωποι για το Champions League, τον επαίνεσε, λέγοντας: «Έχουν μερικούς πολύ καλούς παίκτες και ο Γιλντίζ είναι ένας από αυτούς. Η εξέλιξή του ήταν φανταστική. Τον ξέρω από τότε που ήμασταν μαζί στην Μπάγερν και βλέποντας την πρόοδό του με κάνει πολύ χαρούμενο».

Από την πλευρά του o Τούρκος δεν έκρυψε το θαυμασμό του για την «βασίλισσα» λέγοντας πως έχει όνειρο να αγωνιστεί με τη φανέλα της: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι φανταστική. Κάθε παιδί ονειρεύεται να παίξει στο Μπερναμπέου. Είναι ένα από τα πιο όμορφα στάδια στον κόσμο. Το να τους αντιμετωπίσουμε στο Champions League ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».