Γνωστή έγινε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χάνσι Φλικ για το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Γερμανό τεχνικό να επιλέγει τον Λαμίν Γιαμάλ, αλλά και όνομα έκπληξη στο αρχικό σχήμα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Βαρκελώνη από τη Μπαρτσελόνα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στο πιο απαιτητικό παιχνίδι (μαζί με Ρεάλ στα τέλη Νοέμβρη) που θα συναντήσει μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης της διοργάνωσης.

Περίπου μια ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης έγινε γνωστή η ενδεκάδα που θα παρατάξουν στον αγωνιστικό χώρο οι Μπλαουγκράνα, οι οποίοι μετρούν παράλληλα επιστροφές κι απουσίες.

Ο Λαμίν Γιαμάλ τελικά ξεκινάει βασικός για τους Καταλανούς, με τους Ράσφορντ και Φερμίν Λόπεθ να σχηματίζουν την επιθετική γραμμή. Κασάδο και Πέδρι δεσπόζουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής μαζί με ένα όνομα- έκπληξη: Τον 17χρονο, Ντρο Φερνάντες, ο οποίος μετράει ένα 45λεπτο για φέτος με τους Καταλανούς στον νικηφόρο αγώνα κόντρα στη Σοσιεδάδ.

Την τετράδα στην αμυντική γραμμή απαρτίζουν οι Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία και Μπαλντέ, με τον Γάλλο πιθανότατα σε ρόλο δεξιού μπακ. Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Βόιτσεχ Σέζνι, ο οποίος θα αντικαταστήσει τους τραυματίες Ζοάν Γκαρθία και Τερ Στέγκεν.

Θυμίζουμε πως μεταξύ άλλων έμειναν εκτός αποστολής οι Ραφίνια και Λεβαντόφσκι που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ, Κασάδο, Πέδρι, Ντρο, Φερμίν Λόπεθ, Γιαμάλ, Ράσφορντ