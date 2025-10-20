Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της «βασίλισσας» προκάλεσε ξανά με την συμπεριφορά του, ειρωνευόμενος τον τεχνικό της Χετάφε, ενώ λίγο έλλειψε να «αρπαχτεί» και με τον Ιγκλέσιας.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 0-1 πήρε το βράδυ της Κυριακής (19/10) η Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Χετάφε, προσπερνώντας ξανά την Μπαρτσελόνα στη «μάχη» τίτλου της La Liga, με τις δυο τους να τα λένε το επόμενο Σαββατοκύριακο (26/10, 17:15) στο Clasico του «Μπερναμπέου».

Σκόρερ ο Κιλιάν Μπαπέ για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, πρωταγωνιστής και με θετικό αλλά και... αρνητικό τρόπο ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο Βραζιλιάνος winger, πέρα από την καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε, «κέρδισε» την αποβολή του Νιόμ, δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του παίκτη της Χετάφε στον αγωνιστικό χώρο, σε μια απόφαση που έχει σηκώσει «θύελλα» αντιδράσεων στην Ισπανία.

Ο προπονητής των γηπεδούχων, Χοσέ Μπορδαλάς, δήλωσε μετά το πέρας του αγώνα πως η αντίδραση του «Βίνι» στο χτύπημα του Νιόμ ήταν... θέατρο, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο Βραζιλιάνος άσος της Ρεάλ τον ειρωνεύτηκε, περνώντας δίπλα από τον πάγκο.

«Ο Βινίσιους έκανε θέατρο, υπερέβαλε και ο διαιτητής έδωσε κόκκινη. Θεωρώ πως ήταν απλώς μια κίτρινη κάρτα και τίποτα περισσότερο. Μετά την αποβολή ο Βινίσιους ήρθε κοντά μου και μου είπε ειρωνικά ‘μπράβο, ωραία αλλαγή έκανες’. Δεν χρειάζεται να έρχεται και να προκαλεί έτσι. Του είπα να σωπάσει και να συνεχίσει να παίζει».

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Jose Bordalas: "Vinicius came up to me and said 'nice sub, nice sub' after Nyom was sent off unfairly immediately after coming on. I told him to focus on playing, and that was it." pic.twitter.com/MRaXQeul9e October 19, 2025

Μάλιστα, η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει, όταν ο Χουάν Ιγκλέσιας είπε στον Βινίσιους πως αυτή του η συμπεριφορά κάνει τον κόσμο να τον «μισεί», με τον 25χρονο να απαντάει ότι αυτό συμβαίνει επειδή είναι... πολύ καλός παίκτης.