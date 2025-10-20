Δυο στιγμές, δυο λεπτά και μια μεγάλη απόδραση. Η αποβολή του Νιόμ (78΄) και το γκολ του Μπαπέ (80΄) ξεκλείδωσαν το τρίποντο της Ρεάλ στην έδρα της Χετάφε (0-1) που ολοκλήρωσε το ματς με εννέα παίκτες.

Για περίπου 80 λεπτά υπέφερε στην έδρα της Χετάφε. Οι γηπεδούχοι, γνωστοί για το αμυντικό τους παιχνίδι, είχαν καταφέρει να κρατήσουν σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο τους Μερένγκες, όμως δυο λεπτά προς το φινάλε αρκούσαν για να υπογράψουν την απόδραση. Στο 78΄ο Νιόμ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο για τη Χετάφε (78΄) και στιγμές αργότερα ο Μπαπέ βρήκε το γκολ της νίκης για τη Ρεάλ που απέδρασε με 1-0 κι επέστρεψε στο +2 από τη Μπαρτσελόνα ενόψει του Clasico της επόμενης εβδομάδας. Με εννέα παίκτες ολοκλήρωσαν το ματς οι γηπεδούχοι που άγγιξαν την ισοφάριση στις καθυστερήσεις!

«Άσφαιρο» πρώτο μέρος

Αν και η Ρεάλ μπήκε καλά στο ματς απειλώντας αρχικά με σουτ του Μπαπέ που εξουδετέρωσε ο Σόρια (8΄) και δευτερόλεπτα μετά με εκ νέου άστοχη προσπάθεια του Γάλλου από καλή θέση (9΄), η συνέχεια δεν ήταν η ίδια. Αρκετά λάθη, αβίαστες πάσες κι ευκαιρίες υποσχόμενες που σπαταλήθηκαν λόγω αργοπορίας ή κακής επιλογής ήταν συνηθισμένα στο ρεπερτόριο των Μερένγκες, οι οποίοι ήλεγχαν το ματς αλλά αδυνατούσαν να φανούν ιδιαίτερα απειλητικοί.

Έπρεπε να φτάσουμε στο 33΄για μια υποψία ευκαιρίας όταν ο Μασταντουόνο βρέθηκε... φάτσα με το τέρμα, όμως δεν κατάφερε καν να σουτάρει καθώς ο Ντζενέ των απώθησε σωτήρια από τη μπάλα. Κόντρα στη ροή του αγώνα μάλιστα η Χετάφε θα μπορούσε να είχε κάνει τη ζημιά με άστοχο βολέ του Άλεξ Σανκρίς από το ύψος της περιοχής, που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Κουρτουά (37΄). Κι αφού οι προσπάθειες των Ροντρίγκο κι Αλάμπα δεν ανησυχήσαν ιδιαίτερα τον Σόρια στα λεπτά που ακολούθησαν, ένα «άγονο» ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς πολλές συγκινήσεις.

Αποβολή-ρεκόρ για τον Νιόμ, απόδραση με Μπαπέ

Παρά τις αλλαγές του Τσάμπι Αλόνσο, οι φιλοξενούμενοι δεινοπάθησαν σε δημιουργία και στο δεύτερο μέρος, αν και στο 54΄ο Μπέλινγκχαμ λίγο έλειψε να κάνει τη ζημιά όταν έκλεψε τη μπάλα στην περιοχή της Χετάφε, αλλά νικήθηκε από τον Σόρια. Στο 72΄ο Μπαπέ άγγιξε το γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ που έξυσε το δοκάρι, με τη στιγμή που άλλαξε το ματς να έρχεται έξι λεπτά αργότερα.

Περίπου τριάντα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, ο Νιόμ βρήκε επιτηδευμένα στο πρόσωπο τον Βινίσιους και ο ρέφερι, Μουνουέρα, δεν τού χαρίστηκε, με τον ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων να αντικρίζει απευθείας κόκκινη και να αφήνει την ομάδα του με δέκα παίκτες. Κι όπως αποδείχθηκε, αυτό αρκούσε για να αλλάξει τη ροή του ματς. Στο 80΄ο Γκιουλέρ πέρασε τη μπάλα στην πλάτη της άμυνας για τον Μπαπέ και ο Γάλλος νίκησε τον Σόρια στο τετ-α-τετ για να ανοίξει το σκορ. Τέσσερα λεπτά μετά ο Άλεξ Σανκτίς έχασε την ψυχραιμία του και αντίκρισε δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας τους γηπεδούχους να παλεύουν με εννέα παίκτες.

Στο μεταξύ η Ρεάλ είχε τις στιγμές της να καθαρίσει το ματς με ένα δεύτερο γκολ, αλλά δεδομένα δεν ήταν η βραδιά της... Και λίγο έλειψε να το πληρώσει! Στο 90΄+6΄ο Καμαρά βρέθηκε απέναντι από τον Κουρτουά, όμως ο Βέλγος γκολκίπερ είχε τον τελευταίο λόγο και κράτησε στην κορυφή τους Μερένγκες ενόψει του Clasico στις 26 Οκτωβρίου στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Χετάφε (Χοσέ Μπορδάλας): Σόρια, Ιγκλέσιας, Ντουάρτε, Ντζενέ, Ρίκο, Άλεξ Σανκρίς, Κικό Φεμένια (77΄Νιόμ), Μαρτίν (87΄Καμαρά), Μιλά, Αραμπάρι, Λίσο (90΄Ντα Κόστα)

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Μιλιτάο, Αλάμπα (46΄Ασένθιο), Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (65΄Γκιουλέρ), Μασταντουόνο (55΄Βινίσιους), Μπέλινγκχαμ (86΄Γκονζάλο Γκαρθία), Ροντρίγκο (86΄Μπραΐμ Ντίαθ), Μπαπέ