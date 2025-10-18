Η Μπαρτσελόνα έμεινε ζωντανή στο ημίχρονο κόντρα στη σπάταλη Τζιρόνα και στην εκπνοή βρήκε το γκολ της νίκης για το τελικό 2-1 που την επανέφερε στον ίσιο δρόμο πριν από Ολυμπιακό και Ρεάλ.

Η νίκη πριν από ένα Clasico ήταν απαραίτητη. Πόσω δε μάλλον όταν προερχόταν από βαριά τεσσάρα από τη Σεβίλλη του Αλμέιδα που την είχε ρίξει από την κορυφή. Και η Τζιρόνα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της ώστε η διαφορά με τη Ρεάλ να αυξηθεί ενόψει του πρώτου μεταξύ τους ντέρμπι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» την επόμενη αγωνιστική. Μέχρι το τελευταίο λεπτό η ομάδα του Χάνσι Φλικ πάλευε για να την λυγίσει, αλλά δικαιώθηκε στο τέλος! Αφού γλίτωσε από τις παθογένειες της άμυνας της στο πρώτο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα με υπογραφή του Αραούχο στο 90΄+3΄λύγισε με 2-1 τη Τζιρόνα για να ανέβει προσωρινά στην πρώτη θέση και να γεμίσει το ντεπόζιτο της αυτοπεποίθησης, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη για το Champions League (21/10).

Προβάδισμα με Πέδρι, απάντηση με μαγεία Βίτσελ

Με τον Λαμίν Γιαμάλ να ξεπερνάει τον τραυματισμό του στην ηβική περιοχή και να μπαίνει στο αρχικό σχήμα, ο αγώνας πάντως ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τη Μπαρτσελόνα που ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς και στην πρώτη της ουσιαστική ευκαιρία, όταν ο Πέδρι υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή κι αφού κινήθηκε παράλληλα με την εστία πλάσαρε υπέροχα στη γωνία μέσα από την περιοχή για το 1-0 μόλις στο 13΄του αγώνα. Παρόλα αυτά η απάντηση της Τζιρόνα ήταν άμεση και... εντυπωσιακή.

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή και ο Άξελ Βίτζελ με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι νίκησε τον Σέζνι για να ισοφαρίσει επτά λεπτά μετά το προβάδισμα των Μπλαουγκράνα. Κι αφού βρήκε την απάντηση, πήρε... φόρα για την ανατροπή που άγγιξε δις μέσα σε δυο λεπτά. Αρχικά στο 23΄ο Σέζνι βγήκε νικητής στο τετ-α-τετ για να αποτρέψει το 1-2, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Βανάτ σημάδεψε το κάθετο δοκάρι όταν βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Πολωνό τερματοφύλακα. Κάπου εκεί κι αφού γλίτωσε από του χάρου τα δόντια, η Μπαρτσελόνα έδειξε ξανά σφυγμό και άγγιξε με τη σειρά της το γκολ σε δυο μεγάλες στιγμές.

Στο 26΄όμως ο Γκαζανίγκα είχε την απάντηση στο πλασέ του Ντε Γιονγκ από το ύψος του πέναλτι, ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Ράσφορντ με φαουλάρα σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων. Ο τελευταίος λόγος του ημιχρόνου ωστόσο άνηκε και πάλι στους παίκτες του Μίτσελ, οι οποίοι είχαν βρει τον τρόπο να εκθέτουν την υψηλή ζώνη άμυνας των Μπλαουγκράνα. Από μια τέτοια στιγμή μάλιστα ο Μπράιαν Χιλ έφυγε ξανά απέναντι από τον Σέζνι στην πλάτη της άμυνας, όμως πέταξε εκ νέου μια σπουδαία ευκαιρία στα σκουπίδια με άστοχο τελείωμα (39΄).

Buzzer-beater με υπογραφή Αραούχο

Από μια τέτοια στιγμή μάλιστα ο Μπράιαν Χιλ έφυγε ξανά απέναντι από τον Σέζνι στην πλάτη της άμυνας, όμως πέταξε εκ νέου μια σπουδαία ευκαιρία στα σκουπίδια με άστοχο τελείωμα (39΄). Το ίδιο συνέβη και στο ξεκίνημα του β΄μέρους, όταν ο Κουντέ έβαλε σωτήρια προβολή στο σουτ του Μπράιαν Χιλ για να αποσοβήσει την ανατροπή. Προοδευτικά ωστόσο η Μπαρτσελόνα άρχισε να συνέρχεται κι έριξε προειδοποιητική βολή με σουτ του Φερμίν Λόπεθ από το ύψος της περιοχής που τράνταξε το κάθετο δοκάρι. Από το 70΄κι ύστερα οι παίκτες του Φλικ έστησαν πολιορκία έξω από τα καρέ της Τζιρόνα που είχε χάσει το θάρρος της, όμως τα μακρινά σουτ που επιχειρούσαν δεν έδειχναν να δυσκολεύουν ιδιαίτερα τον Γκαζανίγκα.

Εξαίρεση η προσπάθεια του Ράσφορντ στο 66΄που προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Αργεντινό με τελείωμα στην κλειστή γωνία, το οποίο ωστόσο ο γκολκίπερ της Τζιρόνα έδιωξε σε κόρνερ. Όλα... μύριζαν γκέλα, με τον Χάνσι Φλικ στις καθυστερήσεις να χάνει την ψυχραιμία του και να αποβάλλεται στο 90΄για τα τέσσερα λεπτά καθυστερήσεων που έδειξε διαιτητές. Λεπτά ωστόσο που αποδείχθηκαν αρκετά για το γκολ της νίκης... Στο 90΄+3΄ο Ντε Γιονγκ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Αραούχο σε ρόλο σέντερ φορ βρήκε δίχτυα με μονοκόμματο πλασέ για να χαρίσει τη νίκη και χαμόγελα στους Μπλαουγκράνα ενόψει των επόμενων αγώνων απέναντι σε Ολυμπιακό και Ρεάλ.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί, Μπαλντέ (76΄Μαρτίν), Ντε Γιόνγκ, Πέδρι (64΄Κρίστενσεν), Κασάδο (82΄Αραούχο), Ράσφορντ, Γιαμάλ (64΄Μπάρτζι), Φερνάντες (46΄Φερμίν Λόπεθ)

Τζιρόνα (Μίτσελ): Γκαζανίγκα, Ρινκόν, Βίτορ Ρέις, Μπλιντ, Μορένο, Μαρτίνες (80΄Κουρουμά), Βίτσελ, Ρόκα (69΄Ασπρίγια), Μπράιαν Χιλ (63΄Σόλις Ρομέρο), Πόρτου (63΄Τσιγκάνκοφ), Βανάτ (69΄Στουάνι)

